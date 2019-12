DUE GEMELLI ALLA CORTE D’INGHILTERRA

E’ questa la notizia che, secondo “New Idea” dovrebbe essere annunciata ufficialmente durante le feste di Natale, periodo in cui, come ogni anno,la famiglia reale si riunisce a Sandrigham.

Purtroppo quest’anno non saranno presenti Harry e Meghan che preferiscono andare in America per trascorrere le festività con nonna Doria Ragland.

Dopo lo scandalo in cui è stato coinvolto il figlio Andrea ed il terremoto suscitato dal comportamento dei duchi di Sussex, questa gravidanza finalmente porterà un po’ di serenità alla regina Elisabetta.

Nulla ancora è certo, ma alcuni indizi lasciano supporre che Kate sia veramente in attesa del (o dei) quartogenito (il National Enquirer sostiene che i nascituri sarebbero un maschio ed una femmina). Infatti la principessa all’ultimo momento ha disdetto la sua presenza agli Tusk Conservation Awards (cui partecipano quasi tutti i Paesi africani e viene

consegnato anche il “Premio Principe William” per la conservazione dell’Africa), e, sospetta, è la partenza di William da solo in visita ufficiale in Kuwait ed in Oman.

Tutto ciò farebbe veramente pensare che la dichiarazione “la principessa è rimasta a badare ai bambini”, sia una scusa dell’ufficio stampa reale per

mascherare le condizioni non ottimali della bella Kate.

Sebbene le ultime affermazioni del principe sembravano escludere la possibilità di una nuova gravidanza, è nota l’insistenza della Duchessa di poter avere un altro bambino, preferendo, senza alcun dubbio, il ruolo di

mamma ai continui impegni della monarchia.

La notizia avrebbe reso oltremodo felice Lady Middleton che – mentre la regina rimuove le foto di Harry e Meghan dalla scrivania – sembra stia cercando di riavvicinare i due fratelli, contattando la cognata al telefono per avere il suo aiuto, manifestandole anche il suo dispiacere nell’apprendere che Meghan, sottoposta ad un continuo assedio mediatico durante i nove mesi di gravidanza, accusa ora un certo malessere dovuto allo stress accumulato.

Chissà se William ed Harry decidano di sotterrare l’ascia di guerra proprio sotto l’albero di Natale, rendendo felice la nonna che, tra l’altro, qualche giorno fa sembra abbia avuto un malore che ha preoccupato molto i suoi medici.