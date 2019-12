La strategia della resilienza

Soluzione o legittimazione del nuovo apartheid planetario?

Riccardo Petrella, Professore emerito dell’Università Cattolica di Lovanio (BELGIO)

Non c’è nessuna ragione per pensare che le previsioni demografiche

dell’ONU riguardo il 2050 (fra soli 30 anni) saranno lontane dalla

realtà.(1)

I dati sollevano una legittima domanda. Quante persone di queste

popolazioni saranno resilienti alle “emergenze “ (un’espressione cara ai

gruppi sociali dominanti) che già sconquassano la vita della Terra sul

piano climatico, ambientale, economico, sociale e la sconquasseranno

ancora di più, si dice, nei prossimi decenni? Il mondo è già abbastanza

malconcio dal punto di vista dell’eguaglianza rispetto ai diritti di ed alla

vita. Sarà ancora peggio? La domanda non è né ingenua né

provocatoria. Precisiamo anzitutto cosa s’intende per “resilienza”.

Il “principio di resilienza”. Le “sorgenti” della resilienza

Da alcuni anni la resilienza è entrata con forza nell’agenda politica

locale e mondiale soprattutto in relazione alle conseguenze dei

cambiamenti climatici sulla vita ed il divenire degli abitanti della Terra:

“Come diventare resilienti?” “Costruire le città resilienti”, “Agricultura

resiliente”, “l’Africa resiliente”, “La resilienza, agenda 2030”,

Il concetto di resilienza viene dalla fisica e indica il grado di resistenza di

un metallo ad uno shock. E’ stato poi allargato alla psicologia ed al

mondo comportamentale (individuale collettivo) per indicare la capacità

di un essere vivente a resistere e sopravvivere ad uno shoc tramautico.

E’ diventato sempre più popolare nell’ultimo decennio a livello mondiale

in tutti i campi. Più il mondo é diventato preda di sconvolgimenti

maggiori, di grande insicurezza, di rischi naturali e tecnologici, più la

resilienza è stata percepita come la soluzione ottimale necessaria in

termini di capacità di resistenza e di adattamento agli shocks.

Secondo gli innumerevoli e proficui lavori realizzati dalle varie agenzie

delle Nazioni Unite e dalla Banca Mondiale , per resilienza si deve

intendere “the ability of any system to maintain continuity through all

shocks and stresses while positively adapting and transforming towards

sustainability.(2)

Alla fonte della concezione della resilienza odierna, c’è sopratutto il

rischio, percepito come una delle condizioni chiave dell’esistenza umana

e delle sfide da affrontare. Nelle società a tendenza capitalista, rischi e

sfide sono visti come il recto/verso di una stessa realtà delle società

umane del XXI° secolo. Non è un caso che uno dei rapporti più letti dai

dirigenti mondiali e divulgati dai grandi media è ilGlobal Risks Report

annuale prodotto sin dal 2006 dal World Economic Forum. (3) Un

rapporto utilizzato a buoni e cattivi fini soprattutto dalle grandi imprese

multinazionali per “spiegare” le loro scelte con argomenti più “nobili” di

quelli del profitto e della conquista dei mercati. Il titolo del rapporto 2019

è piuttosto drammatico “Out of control”.

Il mito di Prometeo di oggi è riassunto nelle due facce. La differenza. con

il Prometeo “eroe-uomo” della tradizione greca sta nel fatto che ieri

Prometeo fu punito dagli dei non tanto perché rubo’ loro il fuoco della

conoscenza ma perché oso’ darlo agli esseri umani.(4) Oggi è punito,

da solo, non tanto perché si è reso conto che concepisce ed utilizza la

conoscenza senza precauzione e quindi sta bruciado la vita ma perché

(è mia convinzione) ha venduto il fuoco ai mercanti della vita.

Tre le sorgenti di rischio che, secondo i gruppi dominanti, sono alla base

delle sfide e delle conseguenti strategie che definiscono il ruolo

funzionale del principio di resilienza, troviamo:

il rischio di disastri detti naturali . Cio’ ha fatto scorrere fiumi

d’inchiostro sulla necessità, non rispettata, di praticare una politica

di prevenzione e, su questa base, di riduzione (in termini di

occorrenza del rischio e di contenimento degli effetti indesiderabili)

Il rischio di mutamenti causati dai cambiamenti climatici. Cio’ ha

creato un consenso piuttosto generale sull’importanza della duplice

strategia detta della mitigazione delle conseguenze e

dell’adattamento alle nuove condizioni createsi (senza pero’ ad

oggi nessun impegno di azioni risolutive radicali come si dovrebbe

fare. Vedi il fallimento incredibile della COP25);(5)

Il rischio di conflitti sulle risorse del Pianeta. Cio’ richiede una

strategia di prevenzione e di risoluzione che sembra di difficle

attuazione tanto gli imperativi di accaparramento e di dominio dei

beni del Pianeta animano ancora la predazione economica e la

difesa della sovranità/sicurezza nazionale.

Come si puo’ notare, la concezione predominante limita le sorgenti della

resilienza ai rischi e shocks legati a fenomeni detti naturali (disastri,

cambiamenti climatici, inevitabilità dei conflitti sulle risorse “vitali”). Cio’ è

sempre meno corretto nell’era dell’antropocene, la nostra, definita tale

proprio perché la vita della Terra è sempre più “man made” e la sua

evoluzione è dettata prevalentemente da fattori antropici. Siamo di fronte

ad una visione della resilienza che deve essere necessariamente

corretta e riconoscere che la strategia della resilienza non riguarda più

principalmente fattori esterni alla specie umana (vecchia concezione

della “natura”) ma a fattori interni al sistema societario umano. Si tratta

di un cambiamento considerevole di prospettiva, soprattutto sul piano

economico, sociale e politico. Il rischio “maggiore” è nei sistemi costruiti

dalle società umane nel campo energetico, dei trasporti, in agricoltura,

nel campo della farmaceutica, nelle guerre, nelle regole di cittadinanza,

nel campo della finanza o del lavoro. Per questo si puo’ dire che non vè

resilienza senza cambiamento dei sistemi umani e che la parola chiave è

soprattutto cambiamento di sistema anziché mitigazione e/o adattamento

agli shocks.. Una verità che è stata ben captata dai movimenti per una

Terra sostenibile con il motto “cambiare il sistema, non il clima” ma che i

dirigenti mondiali rifiutano ostinatamente di vedere ed ammettere.

Questa prima conclusione è altresi validata da una seconda serie di

considerazioni a partire da ulteriori evidenze.

Solo i più forti saranno resilienti.

I dirigenti del mondo considerano che per essere resilienti occorrerà

soprattutto disporre 1) di grandi capacità economico-finanziarie per

finanziare gli enormi investimenti di lungo periodo in nuove infrastrutture,

nuovi processi produttivi, sostituzione di prodotti, promozione di nuove

reti di relazioni tra gli abitanti della Terra in tutti i campi, e 2) di grande

potenza tecnologica (potere d’innovazione e di controllo delle priorità di

sviluppo e delle modalità di uso delle tecnologie, messa in piedi di nuovi

sistemi istituzionali ed educativi, non solo formativi, nuovi media…. ).(6)

La potenza tecnologica è considerata alla base della costruzione del

futuri del mondo (“Information society”, “Smart economy”, “AI based

society”….) di cui i capi delle imprese GAFA (7) prefigurerebbero i

“signori” e le “signorie globali” di domani.

I dati disponibili, di una certa affidabilità, riguardo le previsioni

economiche e la potenza tecnologica nel mondo attorno al 2050, in

quanto fragili e sommari non ci consentono di fare solide affermazioni.

Essi gettano una luce piuttosto debole, sufficiente pero’ per dare una

vaga idea di quel che rischia di diventare nel 2050 uno stato delle cose.

In queso caso quel che conta non sono le cifre ma il senso delle

tendenze a vasto raggio.

Sulle tendenze economiche si puo dire che il senso va in una riduzione

relativamente importante del peso “grezzo“ delle economie autodettesi

“sviluppate” nell’economia mondiale Sui 10 paesi più pesanti in termini

di PIB nel 2050 (8) 4 apparterebbero al mondo occidentale (USA,

Giappone, Germania e UK) rispetto a un solo paese (gli USA) in ternini

di popolazione. Il che significa ( e cio’ vale ancora di più se si prendono i

top 30 paesi per il PIB), che i paesi “sviluppati”, rischiano di mantenere

la loro relativa supremazia in termini di potenza economica (e soprattutto

finanziaria).

Riguardo i paesi chiamati “emergenti” da parte dei dominanti, è

interessante notare che, al momento, gli scenari futuri privilegiano

anch’essi la continuità delle tendenze attuali. Per cui non sorprende di

vedere fra i primi 10 la Cina, l’India (al primo e secondo posto),

l’Indonesia(4°), il Brasile (5°), la Russia (6°) ed il Messico (7°).(9)

Il che non significa che la capacità di resilienza delle loro popolazioni

aumenterà . Forse si puo’ immaginare che 400 milioni d’Indiani

riusciranno ad essere resilienti su una popolazione di 1,6 miliardo di

persone. Forse in Cina essi saranno 500 milioni su 1,4 miliardo. E’ inoltre

difficile immaginare che, allo stato delle cose, in paesi come il Brasile,

l’Indonesia, la Russia , il Messico, caratterizati da enormi ineguaglianze

sociali, economiche e politiche interne, riusciranno in 30 anni a

capovolgere la situazione. Cio’ potrebbe solo accadere qualora una

classe di dirigenti alla Lula si moltiplicasse e restasse saldamente al

potere per una o due generazioni.

Per quanto riguarda la potenza tecnologica ho preso il numero di

brevetti richiesti (ed ottenuti) nel campo degli organismi viventi (

molecole, cellule, genomi….nel mondo vegetale, animale, umano) e

degli alogiritmi (intelligenza artificiale) come un indicatore piuttosto

significativo di quel che promette di bollere in pentola.

Secondo l’ultimo rapporto dell’ OMPI (Organizzazione Mondiale sulla

Propriétà Intellettuale) (10) gli USA; il Giappone ed i paesi dell’Unione

Europea (in particolare Germania, UK, Francia, NL ed i paesi scandinavi)

rappresentano il 70% dei brevetti depositati soprattutto nelle “famiglie” di

brevetti strategicamente più sensibili e determinanti. Solo 5 paesi del

resto del mondo (Cina, India, Israele, Singapore e Corea del Sud) sono

riusciti ad occupare una posizione crescente in seno al 30%, grazie

anche al fatto che i paesi occidentali, per ragioni di competitività e di

convenienza, tendono a depositare parte dei loro nuovi brevetti anche

in Cina, India, Corea del Sud…). Altrimenti detto, occorre modificare le

regole sulla legalità della brevettabilità a titolo privato e a scopo di lucro

del vivente e del’intelligenza artificiale, introdotte solo nel 1980 dagli Stati

Uniti e poi, a suo seguito, nel 1998 , dalla Univone Europea. L’obiettivo

dovrebbe essere la sottrazione della conoscenza dalle logiche del

mercato e del capitale finanziario e lasua ripubblicizzazione come bene

comune planetario da mettere al servizio del diritto di ed alla vita di tutti

gli abitanti della Terra.

Se cio’ non dovesse avvenire non sono pronto nemmeno a scommettere

un euro sul futuro della resilienza come soluzione collettiva, per tutti, di

fronte ai disastri in corso e prossimo venturo. L’impoverimento di tante

centinaia di milioni e milioni di esseri umani è stato in tutti questi secoli il

modo efficace di rubare loro la vita spiegando loro che la causa

principale è stata il loro non-adattamento al sistema ed ai suoi

prerequisiti.(11) Allo stesso modo, la strategia della resilienza, in

assenza di un cambiamento strutturale globale del sistema imperante

(predominio dei principi della società capitalista, mantenimento del

principio della sovranità nazionale assoluta sulle risorse del Pianeta,

fede totale nella tecnoscienza come motore principale della storita della

vita della Terra) rappresenterà una maniera cinica di legittimazione del

furto planetario della vita a vantaggio esclusivo dei gruppi sociali

resilienti dei paesi forti sul piano economico, finanziario e tecnologico.

Chi osa pensare, onestamente, che gli abitanti di Lagos , oggi 18

milioni, e quelli del Bangladesh (180 milioni) potranno essere resilienti

come lo saranno gli abitanti dei Paesi Bassi (oggi 18 milioni di esseri

umani) se le fondamenta e le regole del sistema economico e politico

mondiale restano strutturalmente immutate?

Come è concepita e prevista oggi, la resilienza contribuirà non a

soluzionare i problemi ma ad aggravare le condizioni di esistenza per

tutti gli esseri umani che non saranno forti tecnologicamente e

economicamente. E’ inaccettabile di considerare inevitabile che ci siano

sempre i dannati della Terra.

Bruxelles, 19 dicembre 2019



Note

