2020

Debbono passare oltre cento anni prima che si ripeta un anno con numeri uguali …

Il numero 2020 è considerato un numero spirituale in molte culture di tutto il mondo.

In matematica il numero 2020 rappresenta un numero composto anche composto da 3 numeri primi che vengono moltiplicati insieme (22x5x101).

Inoltre, è importante dire che il numero 2020 ha 12 divisori.

In realtà il numero 2020 è correlato al numero 4, perché la somma dei numeri 2,0, 2 e 0 dà 4.

Il numero 4 è la rappresentazione del senso pratico, della concretezza, e della costruttività delle idee intesa in senso tangibile.

Il 4 è il numero che si erge a simbolo del mondo fisico, ovvero del nostro pianeta e di tutti gli esseri viventi.

Differentemente dai numeri 1, 2 e 3, il 4, agendo sul livello pratico, ci educa a usare le nostre attitudini per poter realizzare ed esprimere ciò che in noi è più manifesto e solido.