NUBI DI TEMPESTA SI ADDENSANO SULLE TORRI DEL CASTELLO

Tradimento, divorzio, Rose…

Sono queste le parole che aleggiano nei lunghi corridoi

di Kensington Palace e sono queste le parole che

Elisabetta non vorrebbe mai sentire, ma che, sempre

più frequentemente, è costretta a tollerare tra i membri

della sua ( ormai poco) regale famiglia.

Da quando Meghan ed Harry sono lontani, i tabloid

britannici hanno concentrato la loro attenzione sui

duchi di Cambridge.

A torto o a ragione, nelle stanze del castello, si

“bisbiglia” (questo è il termine da attribuire ai sussurri

della servitù) che il principe William abbia addirittura

tradito la bella Kate con una delle loro migliori amiche,

la ex modella Rose Hanbury, immediatamente

allontanata dalla cerchia degli intimi.

Non è dato di sapere con certezza se questo sia vero o

sia solo frutto della gelosia della duchessa, ma ben si

sa che, quando cominciano a “correre delle voci”,

qualcosa bolle in pentola.

Sta di fatto che alla messa di Natale, a Sandringham, tra

i duchi era evidente un’atmosfera di grande tensione.

Musi lunghi, distanze, freddezza palpabile.

Ovviamente come è costume e legge a Londra, sulle

indiscrezioni pubblicate, nessun commento è stato fatto

dai duchi, che, fedeli alla rigida etichetta di Corte (che

impedisce di replicare ai gossip dei tabloid) tacciono.

In molti attribuiscono questa situazione alla grande

stanchezza di Kate, assorbita da mille impegni e dai

suoi tre bambini.

Si vocifera che William, per riconquistare la fiducia e

l’affetto della moglie, abbia deciso di regalare a tutta la

sua famiglia una bella vacanza alle Antille, in occasione

del prossimo compleanno di Kate.

La regina intanto continua ad esprimere grande stima e

considerazione nei confronti della duchessa,

definendola una mamma perfetta ed una donna di

estrema riservatezza.

Tutto questo accade mentre i duchi di Sussex stanno

rientrando dal loro viaggio americano.

Nel frattempo altre nubi si addensano sul capo

coronato di Kate. Infatti sembra che Meghan, dopo che

con suo marito sono stati allontanati dalla Royal

Foundation, forte delle sue conoscenze nello star

system di oltre oceano (George Cloonety, Oprah

Winfrey) stia organizzando, con il consenso di Harry,

una potente organizzazione benefica, molto più

moderna, da contrapporre a quella della famiglia, dove

sua cognata sembra regnare da vera regina.

In tutto questo, da non trascurare è anche la crisi di

Camilla e Carlo, il quale da lungo tempo pare abbia una

relazione con la moglie di un suo caro amico: Lady Dale

Tyron.

La signora, di origine australiana, spesso è assente da

Londra, ma, nonostante la lontananza, questo legame

sembra non sia mai venuto meno, mettendo a dura

prova il matrimonio reale che pare stia seriamente

traballando.

“E’ l’unica donna che mi abbia capito veramente”,

sembra abbia dichiarato il principe ereditario.

Quella che invece non capisce più dove mettere le

mani, crediamo sia la povera Elisabetta che, soprattutto

in questi ultimi tempi, ha dovuto far fronte a molti

dispiaceri e delusioni dei suoi “augusti” rampolli che

non riescono a trovare la pace nell’intimità della,

seppur ricchissima, famiglia.