“MALA TEMPORA” IN CASA WINDSOR

Quando Harry ha impalmato la bella attrice americana,

tutti i tabloid hanno raccontato la storia della piccola

Meghan che, fin dalla tenera infanzia, amava ornare il

capo con brillanti corone, fingendo di essere una

principessa scelta da un prestante ( allora immaginario)

principe azzurro.

Il prestante principe veramente è arrivato, anche se, per

la verità, non è proprio azzurro, bensì un po’

“rossiccio”.

A qualsiasi mortale verrebbe da chiedersi come si

possa rinunciare ad un appannaggio annuo milionario

(è quello che la casa reale si propone di fare), per

avventurarsi in un mondo imprenditoriale, tutto da

creare.

In realtà i duchi di Sussex non partono esattamente

disagiati economicamente, poiché, si dice, che Meghan

abbia un capitale proprio di circa 4milioni di dollari ed il

giovane Harry ha accumulato una piccola fortuna

sommando un lascito milionario della regina madre e

l’eredità di mamma Diana.

A parte questo insignificante particolare, quando i

duchi sono stati estromessi dalla Royal Foundation

(sembra per disaccordi con i duchi di Cambridge),

Meghan, in pausa dai doveri reali, aiutata da una sua

amica, (la potente PR americana Keleigh Thomas

Morgan), negli USA ha iniziato a programmare una

raccolta fondi per una fondazione filantropica, con la

speranza, (secondo il Daily Mail) di fare arrivare

rapidamente alla sua organizzazione benefica ( la

Sussex Royal The Foundation of the D&D of Sussex)

decine di milioni di dollari.

Keleigh rappresentava Meghan già all’epoca delle Suits

ed ora (sempre secondo il Daily) è molto attiva nel

creare una strategia per il lancio di quella che potrebbe

diventare una delle più grandi organizzazioni

filantropiche del mondo.

Nel frattempo Meghan (che non sa stare con le “mani in

mano”), secondo il Times, ha firmato un contratto con

la Disney per registrare una voce fuori campo.

Contemporaneamente il corrispondente reale della

BBC, Jonny Dymond, dichiara che i duchi di Sussex,

prima di manifestare ufficialmente la loro intenzione,

non hanno consultato alcun “membro reale anziano”,

per cui, di fatto, Buckingham Palace era all’oscuro della

comunicazione.

I colloqui di Meghan ed Harry con la Casa Reale, per

muoversi verso un nuovo ruolo all’interno della

monarchia, ed iniziare a lavorare e diventare

economicamente indipendenti, (dividendosi tra il Regno

Unito ed il Nord America), erano appena iniziati a

Palazzo, quando, inaspettatamente hanno deciso di

parlare alla stampa.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’iniziativa ha

molto irritato e preoccupato la Regina che, dopo

convocato un’assemblea straordinaria alla presenza di

Carlo, William e Boris Johnson , (suo malgrado) ha dato

il consenso al “divorzio”dei duchi dalla casa reale.

Elisabetta ha stabilito un periodo di transizione nel

quale Meghan ed Harry saranno ancora a “mezzo

servizio” della monarchia, prima di lasciare del tutto i

loro impegni regali.