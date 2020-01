CONSEGUENZE DI UN DIVORZIO “REGALE”

La domanda che alcuni si sono posti con quali finanze

vivranno gli ex duchi di Sussex, ha già una risposta:

Meghan ha di suo un patrimonio di circa 4milioni di

dollari; Harry 30milioni di sterline, più un appannaggio

annuo di 2,5milioni di sterline del principe Carlo dal

ducato di Cornovaglia.

A conti fatti quindi il futuro della coppia in Canada è già

abbondantemente garantito, anche se, durante le 6

settimane di attesa nel loro nuovo habitat, i due hanno

perfezionato il marchio “Sussex Royal” che intendono

sfruttare a scopo commerciale.

Purtroppo fino ad ora Elisabetta non ha mai concesso

l’utilizzo economico della monarchia e, l’ intento di

avvalersi del titolo per pubblicizzare la loro immagine,

non è stato avvallato da Buckingham Palace.

La situazione è stata quindi definita dagli organi

competenti “piuttosto complicata”, anche se la regina

ha manifestato apertamente il suo immutato affetto per i

coniugi che saranno sempre ben accolti ogni volta che

vorranno renderle visita.

La coppia ha dichiarato ufficialmente di volersi rendere

indipendente,rinunciando al Sovereign Grant.

Utilizzeranno i 2,5milioni di sterline, provenienti dalle

tasse del Ducato di Cornovaglia che “papà Carlo” gli

elargisce ogni anno, per pagare le spese del loro staff.

Il governo londinese pretende inoltre la restituzione di

circa 3milioni di sterline spesi per la ristrutturazione del

cottage dove Meghan ed Harry si sono rifugiati ed

hanno vissuto per un periodo, dopo essere andati via

da Kensington.

Ma, in Canada, sono felici di ospitarli?

All’apertura di Justin Trudeau, che si è detto pronto ad

assumersi l’onere delle spese per la loro sicurezza, si

contrappongono i pareri del 73% dei cittadini che

oppongono un secco “NO” ad accogliere la coppia.

In un editoriale il “Globe and Mail”, il quotidiano più

diffuso

nel Paese, pubblica una netta risposta alle affermazioni

di Trudeau: “Il Canada non può essere considerato casa

per chi vuole lasciare la Gran Bretagna, restando pur

sempre un membro della famiglia reale”. Tutto questo

non sarebbe in linea con la natura dei rapporti tra il

Canada e la Corona Reale inglese che (secondo il

giornale) simboleggia l’eredità di un passato di

appartenenza al Commonwealth che non deve essere

più presente ne ora, ne nel futuro del Paese.

In realtà il giornale riflette il malumore di quei cittadini

che non intendono accollarsi le spese per la sicurezza

dei principi. Secondo una studio dell’ Angus Reid

Institute, un canadese su quattro ritiene che che la

coppia non abbia molto rilievo nella vita del Canada; il

41% ritiene che non ne abbia alcuno. Da qui i dubbi di

tutti i contribuenti che, pur consapevoli che Meghan ed

Harry vogliono acquistare un’indipendenza finanziaria,

certamente non sono economici per il Paese.

Mentre la moglie è già in America ad aspettarlo, la corte

inglese sottolinea la presenza di Harry a Buckingham

Palace nella veste di patrono della Federazione Rugby

alla presentazione della Rugby League World Cup 2021,

evento che ha richiamato a Londra i rappresentanti

delle 21 nazioni coinvolte.

Il principe ha poi disputato una partitella, entrando in

campo con alcuni bimbi presenti.