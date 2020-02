LA TRISTEZZA DI HARRY

“Questa mattina Caroline Flack si è uccisa nel suo appartamento di Londra”. Con queste parole l’avvocato di famiglia, il 15 febbraio, annunciava la morte delle nota conduttrice britannica, ex fidanzata di Harry.

La ragazza aveva appena 40 anni e fra qualche giorno avrebbe dovuto subire un processo perché accusata di aver aggredito con una lampada il suo ex, il tennista Lewis Burton, colpendolo in testa mentre dormiva, provocandogli una profonda ferita. Era stata arrestata ed aveva dovuto lasciare ad una collega il programma TV che conduceva, dal titolo “I love island”, già funestato dalla morte di due concorrenti, Sophie Graydon e Mike Thalassites (entrambi suicidi). Questi eventi avevano sconvolto la bella presentatrice che ne era rimasta molto turbata.

Harry e Caroline si erano conosciuti a casa di un’amica comune nel 2009 e ne era nata una breve relazione. Dopo essersi lasciata con il principe, Caroline si era fidanzata con il giovanissimo Harry Styles, cantante del gruppo “One direction” (più giovane di 17 anni). La differenza di età aveva suscitato molte critiche e anche questo aveva provocato tanta tristezza nella donna.

Il 4 marzo era fissata l’udienza del suo processo, anche se il suo ex, Burton, non aveva sostenuto le accuse, anzi l’aveva difesa dicendo che ne era innamorato. “Caroline è adorabile e non si merita tutti questi attacchi e queste bugie”, aveva scritto sui social.

Il buio ed il silenzio dei media che era calato su di lei, dopo il suo allontanamento dallo show televisivo, avevano influito negativamente sull’umore della ragazza, che aveva deciso di abbandonare i social fino al 15 febbraio, data in cui aveva postato alcune foto con il suo cagnolino Ruby, prima di prendere la decisione fatale.

In tutto questo Harry, che ormai ha un pessimo rapporto con i media, ha deciso di non commentare questa circostanza e non apparire ufficialmente in alcuna forma. Chi lo conosce bene ha dichiarato che non era tanto rattristato, quanto arrabbiato, soprattutto per i precedenti che avevano portato alla morte della giovane.

Nel frattempo Harry e Meghan stanno cercando metodi remunerativi per il loro dispendioso sostentamento. Il “Daily Mirror” già a novembre (prima dell’addio della coppia alla Royal Family), aveva pubblicato la notizia di un colloquio di Harry con la banca d’investimento Goldman Sachs, secondo la quale il principe, seguendo le orme degli amici hollywoodiani, David Beckham e Gwynet Paltrow, sta prendendo contatti per mettere a frutto il famoso marchio “Sussex Royal”.

Questo legame non gode l’approvazione dei Windsor, poiché la GS nel 2008 fu implicata nello scandalo del crollo finanziario della banca, che fruttò miliardi di dollari a spese dei propri clienti.

La vita di Meghan ed Harry quindi si muove tra luci e molte ombre, di cui Buckingham Palace continua ad ignorare l’esistenza ed i contenuti.