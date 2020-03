TORNA A CASA HARRY

“Stanco, distratto e con lo sguardo assente”, così è apparso Harry al suo arrivo alla Waverley Station di Edimburgo.

Se un tempo veniva accolto da Capi di Stato e folla osannante, ora, invece, il giovane, portandosi i bagagli da solo (come un comune mortale), cammina cercando di nascondersi sotto un cappellino da baseball per non farsi riconoscere.

Forse gli è parso molto gravoso il suo ritorno a Londra per ottemperare agli impegni “reali”, assunti prima della separazione dalla Royal Family. Probabilmente lasciare Meghan ed il piccolo Archie alla loro nuova vita canadese, per immergersi ( per l’ultima volta??) nelle austere regole della corona britannica, gli è pesato tanto.

Addio al sorriso ed alla spensieratezza che da sempre contraddistingueva il suo bel viso da ragazzo. Harry non è più il principe furbetto, ambito da tutte le ragazze (e relative madri) di un tempo.

Ora è un uomo sul cui volto affiorano i problemi e le preoccupazioni di scelte che solo il tempo potrà definire “giuste o sbagliate”.

Nel frattempo “Express UK” pubblica una notizia (raccolta da fonti vicine ai duchi) secondo la quale Meghan sarebbe furiosa con la regina per il veto posto dalla sovrana all’utilizzo del marchio Sussex Royal, definendo questa decisione, un vero affronto, soprattutto per aver insinuato che si volesse usare la parola royal per arricchirsi. Infatti tutto sarebbe stato fatto solo per consentire ad Archie una vita serena e dignitosa.

Alcuni amici hanno dichiarato al Daily Mail che, secondo la duchessa, le restrizioni imposte ai giovani sposi, sarebbero la vendetta della famiglia per essersi separati dal nucleo.

Pare che Meghan abbia fatti i conti delle perdite arrecate dal veto, che ammonterebbero a circa 1miliardo di dollari. Ovviamente, come tutte le mogli, attribuisce la responsabilità al marito che, secondo lei, non sta facendo abbastanza per ribellarsi a questa imposizione. Sembra infatti che l’irrequieta ed ambiziosa americana, incolpi Harry di non avere spina dorsale, non riconoscendogli neanche la forza di aver abbandonato la famiglia e gli agi che la sua posizione di “principe” gli consentivano.

Nel frattempo alcuni indizi sembrano dimostrare che la duchessa sia di nuovo incinta. Infatti mangia spesso patatine e cioccolata (alimenti banditi dalla sua normale dieta) e non ha seguito il marito a Londra, dove era attesa per alcuni impegni che prevedevano la sua presenza.

La cicogna vola nuovamente verso la dimora dei duchi ?

Perchè no?

Speriamo che Harry non sia troppo preoccupato per il sostegno economico della famiglia che sta crescendo. Chissà se la notizia convincerà nonna Elisabetta a recedere dalla sua decisione!?!