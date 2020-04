La favola di Mario e Bruno

Racconto per mio figlio sulla storia della riforma tributaria e per noi di come spari lo spread

C’erano una volta l’idraulico Bruno e il proprietario di casa Mario che aveva un problema con il suo lavandino che perdeva.

Mario: “Bruno buon giorno come sta ? mi si è rotto il lavandino può venire a casa a vederlo?”

Bruno: “Va bene vengo”.

Bruno: ” … allora dotto’ sarebbero 121 euri con fattura e l’IVA (100 + 21% di IVA) ma se vole famo 70 euri in nero”.

Mario: “… e va bene famo 70 tanto io la fattura non me la scarico neanche e figuriamoci l’IVA …”.

Bruno: “… e ce lo so dotto’ … e poi senno’ tutto se ne va con le tasse che dovemo paga’ … arrivano al 60% e pure de più … eh … così io pago pure i miei ragazzotti in nero che purtroppo non li posso tene’ a libro paga perché anche qui le tasse sono molto alte …”.

Poi un giorno fu fatto Presidente del Consiglio un signore un semplice mortale, una persona comune come noi, che, avendo sentito quello che dicevano Mario, Bruno e tanti altri, cominciò a capire che la cosa non funzionava, decise di andare in giro per l’Italia a verificare di persona con i suoi ministri, e si convinse di dovere fare una riforma dell’intero sistema fiscale, introducendo la deducibilità delle spese e l’abbattimento delle tasse.

UN ANNO DOPO ………

… a Mario si rompe di nuovo sia il lavandino e altro …

Mario: “Buon giorno Bruno come sta? Potrebbe venire a casa che si è rotto di nuovo il lavandino e la vasca da bagno e credo che il problema sia molto grande?”

Bruno: ” va bene arrivo”.

Bruno: “… allora dotto sono 2200 euro con l’IVA (2000 + 10% di IVA).

Mario: “… va bene li vuole in contanti o assegno?”

Bruno : “… faccia lei …”.

Mario: “come va il lavoro in generale?”

Bruno: “bene! Adesso pago il 30% di aliquota su tutti i miei guadagni, ho a libro paga tutti i miei lavoratori grazie agli incentivi sul lavoro e agli sgravi fiscali per assunzione … e poi sono riuscito a rinnovare la mia piccola azienda … pensi ho chiesto un prestito di 100 alla banca che non mi ha più chiesto le garanzie reali per 200 che chiedeva prima; ha visto solo il progetto e mi ha dato fiducia … ho anche un socio straniero che è contento di stare in Italia …”.

Mario: “… ma lo sa che pure io sono molto più contento … anche la mia aliquota generale sui miei redditi è ora al 30% … e pensi che io pago tanto perché ho lo scaglione più alto ma per chi ha un reddito minore le aliquote sono ancora più basse … e posso finalmente scaricarmi anche la sua fattura … e anche l’IVA … mi sono anche comprato una bella barchetta (che batte bandiera italiana) per fare dei giri per le isole con la mia famiglia … e nessuno mi tratta più come un ladro o un furbetto ….

Cosa era successo in un anno?

Il signor Presidente del Consiglio, persona comune come noi, aveva parlato con tanti Mario e Bruno e finalmente aveva capito quale era il problema fondamentale dei tanti Mario e Bruno d’Italia …. e qualcuno racconta che lo spread andò da solo direttamente nei contenitori dei rifiuti solidi urbani … e che una certa Signora Merkel, rimasta senza lavoro, aveva inviato il suo CV a Bruno per essere assunta.