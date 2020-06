GIORNATA MONDIALE PER L’AMBIENTE 2020

Si è celebrata venerdì scorso la 47esima edizione

della Giornata Mondiale per l’Ambiente, la festività

dedicata alla tutela del pianeta e alla consapevolezza

delle tematiche ambientali. Un appuntamento che ha

avuto uno scarso rilievo sui mezzi d’informazione,

impegnati a raccontare i drammi quotidiani della

pandemia Covid-19 e delle emergenze sociali ed

economiche sempre più devastanti. Eppure, mai come

quest’anno, l’iniziativa promossa dalle Nazioni Unite

dal 1974, avrebbe dovuto avere un’eco internazionale

ed incidere profondamente sui comportamenti

personali e sulle strategie di governi e multinazionali

riguardo alla tutela del ecosistema terrestre, sferzato

da anni di sfruttamento e di sviluppo senza regole.

Aldilà delle teorie complottiste sull’origine del virus, è

acclarato che la diffusione della pandemia è stata

agevolata da una globalizzazione di persone e merci

cresciuta esponenzialmente nell’ultimo decennio, che

ha portato la terra sull’orlo del disastro. Una corsa

forsennata, che ha sconvolto la capacità del pianeta di

rigenerarsi. Aumento demografico, deforestazioni,

pesca intensiva, emissione di CO2 nell’atmosfera, solo

per citare le catastrofi in cima a questa hit-parade

degli orrori. Recentemente in Siberia si è verificato un

disastro ecologico che sta contaminando il Mare

Artico con conseguenze gravissime per tutto

l’emisfero nord. Il 29 maggio scorso oltre 20 milioni

di tonnellate di diesel si sono riversate nel fiume

Ambarnaya, il più grande sversamento di idrocarburi

dall’affondamento della petroliera Exxon-Valdez in

Alaska nel 1989. Una tragedia che ha portato il

Presidente russo Vladimir Putin a dichiarare lo stato

d’emergenza in tutta la regione. Un provvedimento

che purtroppo non sarà sufficiente ad arginare la

marea nera, con conseguenze nefaste per migliaia di

specie viventi. Un disastro ancora maggiore è quello

che riguarda il disboscamento della foresta

amazzonica in Brasile, indispensabile per compensare

le emissione di anidride carbonica nell’atmosfera. Un

crimine che ha nel Presidente brasiliano Jair

Bolsonaro il maggior responsabile, con la sua politica

tesa ad incentivare il lucroso traffico di legname e la

conseguente creazione di aree dove sia possibile la

coltivazione intensiva di prodotti agricoli. Altrettanto

grave è il continuo sfruttamento delle risorse del

sottosuolo in diverse aree del pianeta. Un saccheggio

che sta contaminando le falde acquifere di intere

regioni, compromettendo la vita delle comunità che le

abitano, costringendo migliaia di persone ad un esodo

verso territori più sicuri. Tornando alla Giornata

Mondiale dell’Ambiente 2020, l’assemblea delle

Nazioni Unite ha voluto dedicare l’appuntamento di

quest’anno al tema del commercio illegale di animali

selvatici. Go Wild for Life è lo slogan scelto dagli

organizzatori, che mirano ad una sensibilizzazione

globale che porti i cittadini del pianeta a lottare per la

salvaguardia delle specie a rischio d’estinzione.

Particolarmente grave la situazione degli

orangotango, il cui numero si è dimezzato negli ultimi

50 anni a causa della distruzione del loro habitat

naturale. Anche la caccia agli elefanti, il cui avorio è

particolarmente ricercato sia per la creazione di

oggetti sia per presunti effetti terapeutici, è al centro

del monito delle Nazioni Unite. Si potrebbe

continuare enfatizzando i rischi della pesca intensiva

di balene o lo sterminio sistematico di rinoceronti o di

tartarughe marine, la lista è purtroppo lunga. Secondo

il Segretario del Palazzo di Vetro Ban Ki-moon è

urgente la creazione di un protocollo che entro il

2030 porti la comunità internazionale a “proteggere,

rispettare e promuovere l’uso sostenibile degli

ecosistemi terrestri, ed in particolare gestire in modo

consapevole le foreste, contrastare la desertificazione

e arrestare ed invertire il degrado dei suoli, fermando

la perdita di biodiversità”.