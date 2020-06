WINDSOR E… DINTORNI

Dopo il successo ottenuto mostrando il “fondo schiena” durante il Royal Wedding della sorella, Pippa Moddleton aveva continuato a far parlare di sé per i suoi amori, veri o presunti (addirittura i tabloid britannici arrivarono ad ipotizzare che fosse fidanzata segretamente con il principe Harry).

Ovviamente era indicata da tutti come la sorella povera della futura regina d’Inghilterra, ma, questo, fino al matrimonio con il ricco ereditiere James Matthews che l’ha riportata alla ribalta delle cronache internazionali, brillando di luce propria. Oggi Pippa, infatti, è passata dal ruolo di “sorella di …” a quello di una delle donne più ricche del mondo.

Non avendo mai avuto un talento particolare per raggiungere i vari obiettivi che si era proposta come giornalista o imprenditrice, la giovane Middleton si è orientata verso “nuove mete”: accaparrarsi il rampollo di qualche ricca famiglia di finanzieri. Missione riuscita!

Oggi la signora Matthews può contare su un patrimonio che si aggira sui 2 miliardi di sterline, cifra enorme, paragonata a quella del principe William che si calcola sui 40milioni.

Non solo di gran lunga più facoltosa della sorella Kate, ma Pippa, dopo la morte del suocero diventerà ufficialmente una Lady, poiché a suo marito passerà il titolo di Lord of Glen Affric.

Il titolo arriva alla famiglia per acquisizione, non per nascita, dall’omonima tenuta scozzese di 4mila ettari che sarà ereditata dal finanziere assieme all’Eden Rock, resort di lusso a St. Barth (isola delle Antille), inserito tra i cento alberghi più eleganti e costosi del mondo

James ha solo un fratello, noto attore, che non si occupa dei beni di famiglia. Il terzo fratello è morto all’età di 22 anni, tentando di scalare l’Everest. I genitori, in sua memoria, hanno fondato la “Michael Matthews Foundation” che finanzia la costruzione di scuole nei Paesi poveri.

Diventare Lady Glen Affric non è come essere erede al trono d’Inghilterra, ma di sicuro la posizione sociale raggiunta da Pippa, si può definire una “piccola rivincita” della sorellina, che avrà guardato con un po’ di invidia la sorella maggiore che si avviava felice al braccio di un bellissimo giovane, ambito da molte teste coronate di tutto il mondo. Dal suo “nido d’amore milionario” adesso Pippa si gode una ricchezza impensata, aggirandosi per le numerose stanze del suo appartamento in Chelsea, acquistato da James nel 2014 per la “modica cifra” di 17 milioni di sterline.

Ovviamente tutti noi, preoccupati, ci chiediamo se la pandemia possa aver creato delle difficoltà finanziarie alla famiglia, ma, tranquilli … per ora non ci sono arrivate avvisaglie di questo genere!!