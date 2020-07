CRISI GLOBALI CON IMPATTO GENERAZIONALE

È TEMPO DI AZIONE MULTILATERALE URGENTE

XV Conferenza internazionale ECPD

È TEMPO DI AZIONE MULTILATERALE URGENTE

(Municipio di Belgrado, 23 ottobre 2020)

Il Centro europeo per la pace e lo sviluppo (ECPD), istituito dall’ONU Organizzazione delle Nazioni Unite per la pace, ha organizzato le sue recenti conferenze internazionali annuali in una nuova visione tematica sul futuro del mondo tra globalizzazione e regionalizzazione, prestando particolare attenzione alle precedenti conferenze tenute sulla sicurezza dell’uomo e sull’agenda delle Nazioni Unite per il 2030. Iniziamo un nuovo decennio con tendenze globali ampiamente negative. L’anno si è aperto con una pandemia globale, un rischio catastrofico che a lungo sembrava probabile ma imprevedibile. Il che dimostra che il mondo sta barcollando ed è sull’orlo di un abisso di rischi esistenziali e catastrofi che minacciano la civiltà come la conosciamo, con conseguenze potenzialmente irreversibili. I giovani colpiscono e marciano per le strade, evidenziando la frattura tra generazioni mentre i loro padri perseguono interessi a breve termine lasciando le conseguenze alle generazioni future. La democrazia è erosa dall’ascesa di regimi nativisti, populisti e autocratici che difendono gli interessi acquisiti dei ricchi, potenti e corrotti. Il paradigma della sovranità nazionale alla base dell’attuale ordine mondiale impedisce qualsiasi risposta efficace a problemi che ora sono veramente globali. Solo un’azione multilaterale urgente potrebbe salvarci dalle gravi crisi che si stanno già verificando, o almeno ridurne l’impatto. Questo è il tema che si intende approfondire in questa conferenza, da varie prospettive, nella ricerca di modi per costruire la resilienza nella regione e sostenere i suoi contributi alla trasformazione globale.

Tendenze globali che minacciano il nostro futuro immediato

Le minacce alla sicurezza dell’uomo raramente sono state maggiori delle attuali. Il “Doomsday Clock of the Bulletin of Atomic Scientists” (l’orologio del giorno del giudizio universale del bollettino degli scienziati atomici) è stato portato quest’anno a 100 secondi a mezzanotte, lo stato di allerta più vicino a un’apocalisse incombente che si sia mai visto. Dopo lo storico rifiuto delle proposte per la completa eliminazione delle armi nucleari nel 1986, gli stati nucleari stanno abbandonando gli accordi di controllo degli armamenti e si stanno riarmando, mentre altri perseguono ambizioni nucleari, aumentando una rinnovata minaccia di conflitto nucleare. Le aree di tensione in tutto il mondo stanno aumentando mentre i leader perseguono ambizioni personali. Nuove forme di conflitto, dalla guerra cibernetica alle autonome armi spaziali, si stanno sviluppando rapidamente. Tutto ciò rende fin troppo facile incappare in un disastro militare dalle conseguenze globali.

La catastrofe ambientale è ancora più minacciosa, anche nei Balcani. I cambiamenti climatici stanno accelerando e le conseguenti catastrofi che hanno inciso su grandi numeri sono sempre di più, mentre le misure di contenimento sono state enormemente ridotte, le maggiori potenze stanno incoraggiando la deforestazione e la produzione di combustibili fossili, le compagnie petrolifere pianificano importanti aumenti nell’esplorazione e nella produzione e i livelli di gas serra nell’atmosfera continuano a salire. L’aumento del livello del mare legato alla crisi climatica sposterà circa 600 milioni di persone nei prossimi decenni, provocando una migrazione su grande scala che renderà esigui gli attuali problemi. La scienza richiede un rapido abbandono dell’uso di combustibili fossili e una completa trasformazione della nostra economia, agricoltura, infrastrutture, trasporti e stili di vita, portando con sé grandi vantaggi rispetto al sistema attuale. Se il costo sarebbe elevato, i costi dell’inazione lo saranno molto di più. In un momento di speranza nel 2015, seguendo l’esempio della comunità scientifica, i governi hanno adottato l’agenda 2030 per trasformare il mondo e l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, ma questo non è stato ancora sufficiente per cambiare il nostro corso distruttivo. Ora, mentre i paesi provano a riavviare le loro economie dopo la pandemia, abbiamo di nuovo l’opportunità di utilizzare gli ingenti investimenti necessari per accelerare la transizione verso un’economia più giusta e sostenibile, resistendo alle pressioni degli interessi acquisiti per tornare alle normali attività.

Altrettanto critico è la prossima crisi della biodiversità, poiché la distruzione dell’habitat a causa di uno sviluppo poco saggio, il cambiamento dell’uso del suolo, la pesca eccessiva e il cambiamento climatico decimano il nostro ricco patrimonio naturale, con una stima di 1 milione di specie che si estinguerà nel prossimo futuro, una perdita che non può essere invertita. Abbiamo dato per scontato i servizi eco-sistemici dalla gestione delle acque dolci al ripristino del suolo, all’impollinazione e al controllo dei parassiti, assegnando loro un valore economico insufficiente, eppure la loro perdita destabilizzerà tutti i sistemi naturali e minaccerà il nostro approvvigionamento alimentare e il benessere in generale.

Un mondo globalizzato con una popolazione in crescita e sempre più densa e mobile ha dimostrato quanto sia vulnerabile alle malattie pandemiche. La sicurezza sanitaria è diventata una priorità assoluta e i relativi impatti economici e sociali sono significativi. Perfino un virus come il COVID-19, con una percentuale relativamente piccola di mortalità, potrebbe ancora far precipitare un quasi collasso nella civiltà globale, prima mentre i viaggi e il commercio mondiale venivano chiusi per rallentare la diffusione dell’infezione, e ora con ulteriori possibili ondate di infezione, la minaccia della carestia in molti paesi e oneri ingestibili di debito pubblico, disoccupazione e la peggiore depressione degli ultimi cento anni.

Un’altra minaccia non apprezzata proviene dalle nuove tecnologie di informazione e comunicazione, che hanno collegato il mondo in un quartiere. Mentre hanno accelerato la diffusione della conoscenza e la civiltà avanzata in tutto il mondo, sono anche soggetti a manipolazione con gravi minacce al corretto funzionamento della nostra società. Qualsiasi tipo di informazione o propaganda può essere fabbricato come false notizie o verità alternative, la scienza viene negata o denigrata, l’esperienza respinta e la fiducia nell’affidabilità delle notizie e la responsabilità del governo, del giornalismo e delle altre istituzioni della società screditate. La fiducia è facile da distruggere e difficile da ripristinare. Le masse possono essere manipolate per fini di parte o ideologici, elezioni distorte, governi indeboliti e potere così occupato per obiettivi nefasti.

Un importante fattore destabilizzante reso più evidente dalla pandemia è l’aumento della disuguaglianza economica. Nonostante la crescente ricchezza nella nostra attuale civiltà materiale, i benefici sono andati sempre più ai ricchi e ai potenti. Dopo alcuni miglioramenti nella povertà estrema, la fame di ogni giorno è di nuovo in aumento. La disoccupazione è alta nella maggior parte del mondo, specialmente tra i giovani, poiché l’attuale paradigma economico favorisce il ritorno sul capitale piuttosto che la creazione di occupazione o la ridistribuzione della ricchezza. La misura dell’austerità aumenta la precarietà, con l’insicurezza del lavoro e la crescita dei lavoratori poveri. Perfino le classi medie non hanno più visto un aumento del reddito reale da diversi decenni. Le regioni con una popolazione in espansione a causa dell’eccessiva povertà non sono in grado di creare opportunità economiche per tutti. Nel frattempo, un numero esiguo di super-ricchi nella classe elevata aumenta la propria quota di ricchezza, che è pari a quella della maggioranza della popolazione mondiale. La crescente disuguaglianza porta inevitabilmente al conflitto sociale.

Come se ciò non bastasse, l’attuale economia mondiale è sostenuta da una bolla del debito in crescita, notevolmente peggiorata dalla pandemia. I governi hanno dovuto prendere in prestito e spendere senza limiti per mantenere le loro economie in supporto vitale durante gli arresti, e quindi sono costretti a lasciare che i lavoratori tornino al lavoro prematuramente per rilanciare la loro economia prima delle prossime elezioni. Le risorse vengono sprecate in spese militari improduttive. Negli Stati Uniti, l’interesse sul debito nazionale era già impostato per far passare la spesa per la difesa come la più grande voce nel bilancio nazionale entro il 2022. Anche la maggior parte degli altri paesi, tra cui il Giappone e la Cina, sono fortemente indebitati, così come la maggior parte delle società e molti consumatori. I cambiamenti climatici potrebbero far crollare il sistema bancario, dal momento che la maggior parte delle banche è sovraesposta nei prestiti alle società di combustibili fossili e questi prestiti sono minacciati da attività bloccate. Nella prossima crisi finanziaria, non esiste un meccanismo adeguato per salvare il sistema.

Ciascuno dei problemi di cui sopra è di per sé complesso e implica l’interazione di molti sistemi. Inoltre, essi non sono fenomeni isolati, autonomi o indipendenti ma sono tutti correlati, come hanno dimostrato gli impatti economici della pandemia di coronavirus. Nel nostro mondo globalizzato e interconnesso, ogni crisi può farne esplodere molte altre in un collasso di sistemi complessi. Siamo diventati così dipendenti da tutto ciò che funziona correttamente, dagli smartphone al digital banking ai supermercati ben forniti, che siamo sempre più vulnerabili rispetto a un guasto del sistema. La scienza sta sviluppando strumenti nella teoria della complessità per aiutare ad anticipare e prepararsi a queste sfide globali. Tuttavia, si è pensato poco alla costruzione della resilienza, nonostante l’ammissione comune che le crisi siano sempre più probabili. Non tutto sarebbe necessariamente negativo. Un rapido collasso economico che chiudesse il commercio globale ridurrebbe anche le emissioni di gas serra e la distruzione delle foreste se durasse abbastanza a lungo, salvandoci da una crisi climatica.

Questi rischi catastrofici sarebbero già difficili da affrontare con una leadership illuminata e un massiccio sostegno pubblico. Sfortunatamente, affrontiamo anche una crisi di leadership, con un numero crescente di governi controllati da quelli con obiettivi egoistici ristretti, piuttosto che l’interesse comune. La corruzione dilaga, la menzogna diventa informazione pubblica, l’avidità e la violenza hanno un valore commerciale, in quello che sembra essere un vuoto morale ed etico. Un pubblico di consumatori passivi acquista ciò che viene loro chiesto di acquistare e vota per il miglior intrattenimento o chiunque supporti la propria propensione alla conferma. Le grandi masse lottano per sopravvivere e non hanno tempo per nient’altro. Una transizione economica produrrebbe sia i perdenti che i vincitori, lasciando molti in cerca di lavoro alternativo, i cui bisogni dovranno essere considerati. Queste non sono le condizioni che favoriranno una trasformazione fondamentale nella società.

Questa situazione ha ovvie conseguenze intergenerazionali. Stiamo già erodendo rapidamente la capacità di resistenza dell’uomo sul pianeta, con i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, l’uso eccessivo di fertilizzanti e il cambiamento nell’uso del suolo che stanno già superando i confini planetari. Ora stiamo vivendo una grave crisi con persino un’interruzione temporanea del sistema planetario e umano da cui dipendiamo che sta al momento producendo sofferenze indicibili e segnando seriamente le generazioni che la attraversano. Coloro che ereditano il caos che stiamo creando oggi sulla Terra dovranno fare grandi sforzi per ripristinare la nostra terra e i nostri mari, senza mai essere in grado di sostituire gran parte di ciò che è andato perduto, e in particolare le specie estinte.

La necessità di un’azione multilaterale

Una caratteristica comune a tutte le minacce sopra descritte è che sono tutte globali. Mentre i governi nazionali possono cercare di ridurre la loro vulnerabilità e aumentare la loro capacità di resistenza di fronte a tali minacce, esse possono essere affrontati in realtà solo attraverso un’azione multilaterale. Il riscaldamento globale e le pandemie non hanno confini. Un grande conflitto inevitabilmente si estenderà oltre coloro che lo hanno iniziato, se non scatenando un conflitto nucleare che ucciderebbe gran parte della popolazione mondiale. L’economia mondiale è così interdipendente che qualsiasi contagio si diffonde in tutto il mondo, com’è accaduto nella crisi finanziaria del 2008 e anche quest’anno.

Gli approcci e i modi di pensare che abbiamo usato in passato sono inadeguati a queste sfide globali. Il pensiero lineare non può gestire simile complessità e deve essere sostituito da un’apertura verso prospettive molteplici e loro interazioni creative. Dobbiamo incoraggiare sistemi adattativi complessi che possono auto-organizzarsi in modi nuovi e creare possibilità completamente nuove per modi alternativi di procedere. Dobbiamo imparare a consultarci condividendo le nostre molteplici prospettive in dialoghi creativi mentre cerchiamo approcci più completi che ci uniscano.

Dalla fine della Seconda guerra mondiale, abbiamo costruito una serie di organizzazioni internazionali, tra cui le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, la Corte internazionale di giustizia, la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale, molte convenzioni internazionali e altre attività globali e regionali organismi multilaterali come l’Organizzazione mondiale del commercio. Tuttavia, l’attuale sistema si basa sul principio della sovranità nazionale, il che significa che i paesi possono aderire o rinunciare. La partecipazione è su base volontaria. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiornato regolarmente le sue raccomandazioni per la preparazione alla pandemia, ma i paesi non sono riusciti ad attuarle. Esistono pochi meccanismi per l’applicazione e il più importante, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è ostacolato da cinque membri permanenti con diritto veto, che impongono la loro sovranità nazionale davanti a qualsiasi interesse globale comune. Riteniamo normale avere governi nazionali con funzioni legislative, esecutive e giudiziarie che si applicano a tutti, ma non lo abbiamo ancora a livello globale.

Quest’anno ricorre il settantacinquesimo anniversario della fondazione delle Nazioni Unite e si sta intraprendendo un’ampia consultazione globale, tra i governi, la società civile e tutte le parti interessate, in merito al tipo di ONU che vorrebbero vedere emergere nei prossimi 25 anni. Un vertice sul tema è previsto un mese prima della conferenza ECPD, e fornirà l’opportunità di considerare alla conferenza quali sono le implicazioni per le singole parti e come portare avanti il ​​processo di rinnovo delle Nazioni Unite. Ci sono proposte per una riforma fondamentale delle Nazioni Unite sul tavolo, per darle la capacità di affrontare tutti i problemi globali critici che il mondo oggi deve affrontare. È necessario un nuovo concetto di sicurezza dell’uomo, insieme a sicurezza economica e lavoro per tutti. I governi della regione potrebbero affrontare alcuni di questi problemi e collaborare con altri paesi affini in tutto il mondo per portare avanti un programma di riforme. Con la Antropogene, è tempo di implementare “Noi, i popoli” nella prima frase della Carta delle Nazioni Unite, dando inizio a una nuova era di collaborazione globale per il nostro bene comune.

Sebbene le riforme fondamentali dell’ONU possano non attuarsi rapidamente in mancanza di una crisi, si può egualmente fare molto per migliorare i processi multilaterali esistenti, considerata l’urgenza delle minacce. La Convenzione sulla diversità biologica adotterà la sua prossima strategia quinquennale nel 2021. Nel novembre 2021, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) COP 26 a Glasgow tenterà di rastrellare gli impegni per la riduzione dei gas a effetto serra ai sensi dell’accordo di Parigi. Ciò che è veramente necessario è dare all’UNFCCC la capacità di adottare una legislazione globale vincolante sui limiti di emissione in conformità con la migliore scienza disponibile e di allocare equamente riduzioni tra i paesi e le multinazionali, che prevedano sanzioni concrete nel caso di un mancato rispetto. Il rifiuto di accettare le regole multilaterali dovrebbe portare a una reazione globale.

La regione dei Balcani non dovrebbe aspettare che la comunità internazionale agisca. C’è già molto da fare nella regione, con i governi che collaborano da vicino laddove hanno interessi condivisi in infrastrutture di trasporto, aree protette e gestione della biodiversità, sistemi energetici innovativi, sistemi sanitari coordinati, sicurezza alimentare e molti altri modi in cui possono costruire la resilienza nella regione. È possibile sviluppare programmi di ricerca congiunti e condividere le esperienze con le innovazioni. Non è il momento di soffermarsi sui problemi, ma di cercare soluzioni. Tutti possiamo imparare insieme in tempi difficili. La cooperazione sarà molto più efficace della concorrenza.

Data la trasformazione fondamentale richiesta in tutti gli aspetti della società e dell’economia e l’urgenza di agire immediatamente, i governi nazionali non possono pensare di fare tutto. Sono necessari sforzi da parte dei governi locali, delle imprese, delle organizzazioni della società civile, delle istituzioni educative e dei singoli cittadini. La conferenza dovrebbe considerare come mobilitare tutti questi sforzi in modo coerente. Le sue discussioni dovrebbero concentrarsi su azioni regionali realistiche, sia politiche che tecnologiche, per affrontare queste sfide, nonché il ruolo delle singole regioni negli sforzi multilaterali globali per ridurre questi rischi.