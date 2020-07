Rumpole per la difesa

John Mortimer

Traduzione di Luisa Nera

Racconti gialli

Sellerio Palermo

2020 (orig. 1982)

Pag. 299 euro 14

Londra e Oxford. Decenni fa. L’anziano avvocato Horace Rumpole, barrister dell’Old Bailey (alta corte criminale inglese) ha un giovane cliente accusato di ricatto e imprigionato, Peter Vernon, giardiniere e tuttofare del St. Joseph’s di Oxford, il suo vecchio college. Scendendo dal treno incontra proprio i due antichi compagni di gozzoviglie, Monty, ora docente di lettere antiche, e Fozzy, ora tutor di storia moderna. Il caso gli procura nuovi viaggi da pendolare e parecchie notti insonni nella residenza coniugale sulla Gloucester Road accanto a Colei Che Deve Essere Obbedita, la moglie Hilda alle prese con rivestimenti e imbiancature. È un maestro nell’arte del controesame e dimostra infine l’innocenza dell’indagato, ma ci sono sia altre vittorie che sconfitte in “Rumpole per la difesa”, sette acuti divertenti racconti di questa nuova raccolta di John Mortimer (1923-2009), avvocato affermato e celebre scrittore (anche in televisione) proprio per le storie giudiziarie.