Lo humour

Noël Carroll

Traduzione a cura dell’editore italiano

Filosofia

Il Mulino Bologna

2020 (orig. Humour. A Very Short Introduction 1989)

Pag. 144, euro 14

Divertimento comico. Ovunque. L’umorismo induce divertimento e i filosofi ne discutono da millenni. L’agile volumetto “Lo humour” del filosofo americano Noël Carroll (New York, 1947) ne descrive natura e valore con molti utili esempi. Sembra avere relazione sia con le emozioni che con le cognizioni (la questione è dibattuta) e vi sono varie teorie su cosa lo generi: superiorità, incongruenza, liberazione, gioco, disposizione. L’autore opta e rivisita l’incongruenza, la migliore per analizzare il comico in barzellette, commedie, satire. Il riso nasce dall’inaspettato, convoglia due diversi significati o punti di vista nella frase, il divertimento nasce dal cambio di direzione. Lo humour ha varie funzioni sociali e l’autore molto riflette su interrogativi di carattere morale. Il testo si concentra su alcune discipline (filosofia e psicologia) e non sottolinea la differenza tra umorismo e ironia, fra ridere di altri con altri e trasmettere pensieri oppositori relativizzandoli.