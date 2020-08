Apertura scuole il 14 settembre: imminente ed essenziale

Scuole paritarie- AGIDAE – Padre Franco Ciccimarra, Presidente dell’Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica ha richiesto a tutte le scuole paritarie AGIDAE di mettere a disposizione gli spazi e le aule scolastiche per gli alunni delle scuole statali. I gestori che si sono resi disponibili hanno compilato il modulo sul sito www.agidae.it, i dati verranno comunicati al MI per le verifiche necessarie.

Si lavora insieme per garantire la riapertura delle scuole.

Si devono rompere gli schermi stretti, rimetterci in discussione, pensare in modo diverso ed aprire una straordinaria stagione all’insegna dell’innovazione e digitalizzazione in tutto quello che si fa. Non dobbiamo aver paura come ci ha insegnato San Giovanni Paolo II nel celeberrimo discorso di apertura del pontificato.Volgendo lo sguardo sempre oltre i limiti già sperimentati. Nulla potrà fermare la missione della Chiesa impiantata nelle opere dei nostri istituti, invitati costantemente ad un rinnovamento con una dedizione all’ascolto continuo del tempo presente. Affrontare la sfida con grande senso di appartenenza, con umiltà, con rispetto di tutto e di tutti, facendo tesoro delle cose buone di quelle meno buone, pronti ad esaminare e valutare anche le opinioni apparentemente meno interessanti nella visione che soltanto insieme fidandoci l’uno dell’altro e con il contributo di tutti abbiamo la possibilità di vincere questa sfida. Non dobbiamo avere paura di riconsiderare il nostro pensiero le nostre scelte e i nostri comportamenti, nostri modi di fare la nostra considerazione degli altri, dobbiamo rimettere al centro dell’ attenzione i valori degli studenti e le persone, definire obiettivi ambiziosi, con trasparenza e obiettività, gestite con criteri competenti, innovativi e digitalizzati.



L’accoglienza degli alunni dalle statali nelle paritarie potrebbe riaprire una speranza con i finanziamenti pubblici per la sopravvivenza di queste scuole.



Tra pochi giorni parte il Campus formazione on line, un evento Associazione Agidae 25-29 agosto 2020 Roma – Il campus estivo di formazione Agidae, Associazione gestori istituti dipendenti autorità ecclesiastica, in programma inizia il 25 agosto – Roma Il Presidente Padre Francesco Ciccimara afferma che lo scopo di questo campus estivo online, prima esperienza in tal senso, è proprio quello di ripartire con uno sguardo rinnovato dopo la terribile esperienza del COVID-19.