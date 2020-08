Il commissario e la badante

Andrea Fazioli

Racconti

Guanda Milano

2020

Pag. 303 euro 16,50

Massagno. Anni fa. L’anziano commissario Giorgio Robbiani, in pensione dalla Polizia ticinese, resta un poliziotto, benestante agnostico disilluso, vedovo di Lucia, padre di Giulia. Cerca una badante e si presenta Zaynab Ammar, bella donna sulla trentina, occhi scuri e capelli ricci, diffidente musulmana curiosa, fuggita dalla Tunisia col marito Muhammad, poi morto nel Centro per richiedenti asilo di Chiasso. Con un trucco alla Sherlock Holmes lui rivela particolari di lei di cui non hanno parlato, Zaynab mostra di avere le stesse doti di osservazione. S’intenderanno nell’affrontare casi di vario tipo e rilievo, non tutti criminali. L’ottima raccolta di 85 storie “Il commissario e la badante” deriva dalla sfida proposta ad Andrea Fazioli (Bellinzona, 1978), insegnante e giornalista della Radiotelevisione svizzera, dalla rivista Cooperazione: scrivere racconti indipendenti con personaggi fissi, poi usciti settimanalmente per 2 anni. Sono stati selezionati, modificati o riscritti.