I truffatori

Jim Thompson

Traduzione di Anna Martini

Noir

HarperCollins Milano

2020 (orig. The Grifters 1963; prima edizione italiana, Fanucci 2010)

Pag. 269, euro 15

California. Anni sessanta. Roy Dillon arriva alla sua auto e vomita. Ha appena ricevuto nello stomaco un violentissimo colpo con una mazza segata dal giovane commesso del negozietto dove aveva messo a segno il venti, uno dei trucchetti classici (insieme allo schiaffo e al cubetto) dei piccoli delinquenti. Si ferma la polizia, se la cava, va a rifugiarsi in una camera a sud. Vive di truffe e raggiri, sta con Moira, è proprio nei guai. Scoprendolo chissà come, si presenta la giovane madre Lilly (solo 14 anni in più), che non vorrebbe aiutare lui e non sopporta lei, ma ha bisogno di denaro. Ricominciano le avventure criminali e vitali. Un po’ come le avete viste nel bel film tratto dal romanzo, Rischiose abitudini di Stephen Frears, con i tre interpretati da John Cusack, Annette Bening, Anjelica Huston. “I truffatori” è un altro straordinario romanzo del mitico scrittore e sceneggiatore americano James MyersJim Thompson (1906-1977), riedito in Italia per la goduria degli appassionati.