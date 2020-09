Moneta e civiltà mediterranea

Carlo M. Cipolla

Introduzione di Ignazio Visco

Storia ed economia politica

Il Mulino Bologna

2020

Pag. 129 euro 13

Monete. Dal Medioevo al Rinascimento. Carlo Cipolla (Pavia, 1922 – 2000) è stato un grande storico dell’economia, maestro di concisione. Dopo studi a Parigi e Londra, ottenne la cattedra a 27 anni a Catania. Ha insegnato in Italia e negli Stati Uniti. Nelle apprezzate pubblicazioni viene nominato come Carlo M. Cipolla a seguito di una sua invenzione già nel 1947, per evitare confusioni e omonimie, di un inesistente secondo nome. Nel ventennale della morte il Mulino (editore di gran parte dei suoi libri in italiano, su epidemie e declino, istruzione e sviluppo, tecnologia e rivoluzione industriale, leggi della stupidità) riedita un piccolo classico derivante dalle lezioni tenute nel 1953 a Cincinnati, originale inglese (Princeton University Press) del 1956, originale italiano del 1957 (Neri Pozza). “Moneta e civiltà mediterranea” contiene cinque saggi su moneta (metallica), prezzi e civiltà mediterranea “al doloroso incrocio tra due discipline” (come scrisse di lui Braudel nel 1952).