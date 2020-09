30 ° anniversario del vertice mondiale per i bambini

Un evento pioneristio delle Nazioni Unite

Il 29-30 settembre cadrà il 30 ° anniversario di un evento pionieristico delle Nazioni Unite che potrebbe non essere mai accaduto: il Vertice mondiale per i bambini. Nasce da un’idea dell’americano James P Grant, il carismatico capo dell’UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. Voleva tenere un vertice delle Nazioni Unite per capi di stato, presidenti e primi ministri, per valutare i bisogni dei bambini di ogni paese e fissare obiettivi per migliorare la loro situazione e condizione entro il 2000.

Questa può sembrare un’idea irresistibilmente buona, audace e umanitaria, ma i funzionari delle Nazioni Unite erano contrari, non per il motivo, come alcuni potrebbero immaginare, perché le riunioni dei capi di stato di solito riguardano questioni economiche “serie” come il commercio e gli investimenti, ma per ragioni burocratiche: secondo le regole dell’ONU all’epoca, le riunioni dell’ONU potevano essere tenute solo per i “rappresentanti” dei paesi e solo i paesi potevano decidere se inviare un diplomatico, un segretario o qualcuno di più alto grado!

Jim Grant

Jim Grant non fu scoraggiato. Dopo molti colpi di scena, il Vertice mondiale per i bambini si è infine tenuto come riunione “non ONU” nell’edificio delle Nazioni Unite! Sono venuti 71 capi di Stato, tra cui il presidente Bush, Maggie Thatcher, il re del Belgio, Julius Nyerere e altri primi ministri o presidenti di ogni continente.

Grant ha dovuto anche fare i conti con il dipartimento di polizia di New York. Mentre il presidente Bush sarebbe arrivato, la polizia ha chiesto che le strade circostanti venissero sgomberate per il suo corteo di auto. Tutti, primi ministri o chiunque altro, devono essere nell’edificio delle Nazioni Unite due ore prima, quindi alle 7 del mattino! Molti si sono offesi, ma Grant è stato più positivo: ha semplicemente assicurato che il primo ministro Thatcher sarebbe stato lì alle 7 del mattino e ha pubblicizzato che caffè e croissant sarebbero stati serviti dalle 7 per chiunque volesse incontrare il primo ministro britannico!

Questo primo vertice è stato un grande successo, raccogliendo l’interesse delle testate di tutto il mondo e ottenendo titoli per i bambini e le Nazioni Unite. Questo è stato il primo vertice delle Nazioni Unite in assoluto, ma l’idea di tenere riunioni del vertice ha preso piede presto: il vertice della Terra nel 1992, il vertice mondiale per lo sviluppo sociale nel 1995, il vertice del millennio nel 2000 e il vertice per lo sviluppo sostenibile nel 2015.

Obiettivi

Il WSC ha fissato gli obiettivi più significativi per l’azione a lungo termine per migliorare la situazione dei bambini in tutto il mondo: nella salute, nell’istruzione, nella riduzione delle morti infantili e della malnutrizione, per i bisogni dei bambini in circostanze particolarmente difficili e per molto altro, anche per fornire sostegno al governo per tutto questo nei paesi più poveri. Questi obiettivi dovevano guidare l’azione fino all’anno 2000.

A quel punto, erano stati compiuti progressi significativi nell’attuazione e le Nazioni Unite al Vertice del Millennio nel 2000 hanno fissato nuovi obiettivi, gli OSM. Quando anche questi avevano registrato un notevole successo, nel 2015 sono stati adottati gli SDG, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, formulati e concordati nel 2015, dopo un processo triennale di dibattito e negoziazione che ha coinvolto centinaia di ONG, governi e tutte le Agenzie delle Nazioni Unite. Gli SDG sono stati concordati da 168 governi.

Molti reagiscono all’idea degli obiettivi delle Nazioni Unite con scetticismo e incredulità. Faranno davvero la differenza? Questo è un errore. Senza contare gli MDG e gli SDG, l’ONU nel corso della sua vita ha formulato circa 50 obiettivi per lo sviluppo economico e sociale. La maggior parte è stata raggiunta da un numero considerevole di paesi e generalmente ha portato a progressi accelerati.

Il presidente Kennedy propose uno dei primi obiettivi: che i paesi in via di sviluppo dovessero “avvicinarsi” a un tasso di crescita economica del 5% del PIL entro il 1970. Accolto con scetticismo quando fu adottato nel 1961, questo obiettivo è stato in gran parte superato: in media, il PIL dei paesi in via di sviluppo è cresciuto del 5,6% negli anni ’60 e circa 50 singoli paesi hanno raggiunto o superato l’obiettivo.

Forse il più impressionante degli obiettivi delle Nazioni Unite era quello dell’OMS nel 1966 che mirava a sradicare il vaiolo, allora una malattia diffusa che stava uccidendo 2 milioni di persone ogni anno negli anni ’60. L’eradicazione del vaiolo è stata raggiunta nel 1977, per un costo totale di $ 300 milioni, all’epoca il prezzo di tre aerei da combattimento!

I diritti dei bambini

Anche il Vertice mondiale sui bambini ha dato un forte impulso ai diritti dell’infanzia. La Convenzione sui diritti dell’infanzia era entrata in vigore appena un mese prima del WSC. Oggi è la più ratificata di tutte le convenzioni sui diritti umani, da tutti i paesi del mondo tranne gli Stati Uniti. La frase, in tutte le questioni riguardanti i bambini, “l’interesse superiore del bambino deve essere una considerazione primaria” deriva dal terzo dei 54 articoli della Convenzione.

La performance di tutti i paesi ratificanti viene riesaminata ogni tre o quattro anni dal Comitato per i diritti dell’infanzia, che a sua volta ha aperto la strada a un nuovo processo di revisione, meno giudicante e più condivisione delle esperienze, sebbene sempre sollecitando silenziosamente più azioni.

Conclusioni

Il Vertice mondiale per i bambini è stato un punto di svolta. Ha aperto la strada all’idea che i capi di stato dovrebbero occuparsi direttamente dell’azione nazionale e internazionale per i bambini e delle questioni sociali e umane, non solo del commercio e delle questioni economiche.

Ha fissato obiettivi che hanno accelerato l’azione per i bambini, inclusa la sopravvivenza dei bambini.

Dodici milioni di bambini sotto i cinque anni sono morti nel 1990.

A seguito degli obiettivi concordati, questo è stato ridotto del 60%, l’ultima cifra era di 5,2 milioni nel 2019. Tali obiettivi sotto forma di SDG sono stati ora adottati da tutte le Nazioni Unite, la Banca mondiale e l’FMI, nonché dalla maggior parte dei paesi. E il WSC ha dato una spinta ai diritti dei bambini, ora un tema mediatico più comune.

L’approccio pionieristico del WSC è disperatamente necessario oggi, nel bel mezzo della pandemia Covid-19, quando, ironicamente, molti paesi si stanno allontanando dall’azione internazionale proprio quando ce n’è più bisogno.

I ricordi del Vertice mondiale per l’infanzia e il suo impatto positivo sull’azione nei decenni successivi dovrebbero servire come un forte promemoria dei benefici umani che possono derivare da audaci iniziative internazionali. Questo è ancora alla nostra portata se e quando i leader politici, a livello nazionale, regionale o internazionale hanno la visione e sono pronti ad agire.

*Roberto Savio, da sempre personalmente impegnato sul tema dei diritti dell’infanzia, ci ha inviato questo draft di Richard Jolly, tra i più brillanti intellettuali delle NU che pubblichiamo volentieri, sperando giovi alla causa.

