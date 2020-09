La magia del numero 10, Romanzo calcistico

Luigi Potacqui

Sport

Illustrazioni di Mario Monno

Sonzogno Venezia

2020

Pag. 207, euro 15,90

L’ultimo secolo. Da metà campo (in avanti). Luigi Potacqui (Giulianova, 1 gennaio 1986), fondatore della seguita community “Romanzo calcistico” narra “La magia del numero 10”. Iniziò a portare la maglia con quel numero Pelé, seguirono decine di altri atleti nei campionati e nelle nazionali di tutto il mondo, come pure in quelli minori e dilettantistici sparsi ovunque. Il numero fa il monaco. A simbolo di provate o auspicate tecnica, fantasia e genialità, “uniche” in quella squadra soprattutto quando si attacca e si vuol realizzare un gol. Ecco ventidue sintetici godibili profili di calciatori che hanno segnato la storia del football (qualcuno con altro numero e identica centralità): Del Piero, Pelé, Totti, Zidane, Zico, Maradona, Zola, Meazza (anni trenta), Baggio, Rivera, Ronaldinho, Platini, Kakà, Cruijff (lui col 14), Messi, poi altri sei diez sudamericani, infine Rui Costa. Scegliete chi scalda più il vostro cuore, tifosi e non tifosi, curiosi del bello. Bibliografia finale.