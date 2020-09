Storia naturale della birra

Rob DeSalle e Ian Tattersall

Gianni Pannofino

Antropologia

Codice Torino

2020 (orig. 2019)

Pag. 292, euro 27

Comunità umane sapienti. Da migliaia di anni. Zuccheri (soprattutto in cereali e frutta) + lieviti (funghi, ovunque) = alcol + anidride carbonica, la formula è semplice. La birra è probabilmente la bevanda alcolica più antica al mondo e certamente la più importante sul piano storico. Il biologo molecolare Rob DeSalle e l’antropologo Ian Tattersall, scienziati americani, avevano scritto insieme, bevendo insieme, una storia naturale del vino “Il tempo in una bottiglia” (2013). Ora ci dicono tutto sulla “Storia naturale della birra”, scienza e aneddoti. Dalle prime rudimentali pratiche di fermentazione dei sumeri fino al rinnovato amore per la produzione artigianale nell’America di oggi, narrano storie intriganti e sorprendenti con acume e divertimento. Ecologia, primatologia, fisiologia, evoluzione, chimica, archeologia, sociologia, fisica, neurobiologia: perché iniziammo a berla, le combinazioni di ingredienti per l’inconfondibile gusto, come il nostro corpo la metabolizza.