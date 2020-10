Antifascismo quotidiano. Strumenti istituzionali per il contrasto a neofascismi e razzismi

ANPI, AAVV.

A cura di Carlo Smuragli

Politica

Bordeaux Roma

2020

Pag. 265, euro 18

Italia. Oggi e domani. Abbiamo recentemente pianto insieme all’associazione dei partigiani la perdita della cara Presidente Carla Nespolo (Novara, 4 marzo 1943 – Alessandria, 4 ottobre 2020). Fra le novità editoriali realizzate vi è un utilissimo manuale di strumenti aggiornati per contrastare il fenomeno in corso neofascista e nazista (e razzista). “Antifascismo quotidiano” raccoglie i materiali di un gruppo di lavoro coordinato dal partigiano Carlo Smuraglia (Ancona, 12 agosto 1923), arricchito da saggi di magistrati (in attività o in quiescenza), avvocati, ricercatori, consiglieri parlamentari: Amodio, Brusco, Corradi, D’Ambrosio, Di Lecce, Alessandra Galluccio, Francesca Paruzzo, Strinati. Nella prima parte si fa il punto sulle leggi esistenti, italiane ed europee, chiarendo che è il complesso della Costituzione a essere antifascista. La seconda parte affronta luoghi, comportamenti, manifestazioni in relazione all’apparato giudiziario. La terza parte approfondisce singoli aspetti.