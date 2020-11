Il declino dell’informazione e le fake news

Dietro ogni fake news si nasconde una disinformazione diffusa deliberatamente, mediante una notizia immaginaria, menzognera, falsata o costruita ad arte per farla apparire vera, con l’intento, più vile che scorretto, non solo di nuocere e far del male al malcapitato, ma anche di manovrare chi l’ascolta.

La calunnia è un espediente antico. Nella mitologia greca era una dea di bell’aspetto e infimo animo, il cui nome, Diabolé, era lo stesso del padre della menzogna e dell’inganno per antonomasia, il diavolo.

Tutto questo accadeva quando il mezzo di diffusione era ancora il “passa parola”; non c’era radio, né televisione; e tantomeno i web, social o blog che imperversano ai giorni nostri.

Il meschino espediente, grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, si è ampliato e involgarito a dismisura.

L’uso spregiudicato delle fake news è all’ordine del giorno, sia in ambito politico, che giudiziario, che sociale; purtroppo, anche attraverso media tradizionali ritenuti più autorevoli, ormai tutti necessariamente provvisti di una edizione on line.

Ne consegue che una notizia, vera o falsa, una volta pubblicata, rimane in sempiterno; negli annali della storia. Rimuoverla è arduo, richiede tempi lunghissimi (tenuto anche conto dell’andamento ordinario della giustizia) e costi che non saranno mai ripagati; o, quelle rare volte che lo saranno, in entità risibile e quando il danno è ormai irrimediabilmente arrecato.

Né la raccolta storica delle notizie on line, buone e cattive, vere e false.

Basta inserire un nome, una frase, un riferimento e internet ci invade con una moltitudine di dati e delineano fatti e misfatti a modo loro, senza alcuna garanzia di autenticità.

L’accertamento della verità, per non parlare della difesa, è pressoché impossibile; e a nulla può la legge.

In questi casi le vittime, a prescindere da qualsivoglia protezione giuridica civile o penale sia prevista dalle leggi, sono senza difesa. Il danno che ricevono è immediato e smisurato rispetto alla tardiva e misera tutela che quando tutto va bene viene loro riconosciuta.

Tuttora di estrema attualità suona l’aria de “Il barbiere di Siviglia” che così cantava mirabilmente:



La calunnia è un venticello,

Un’auretta assai gentile

Che insensibile, sottile,

Leggermente, dolcemente

Incomincia a sussurrar.

Piano piano, terra terra,

Sottovoce, sibilando,

Va scorrendo, va ronzando;

Nelle orecchie della gente

S’introduce destramente

E le teste ed i cervelli

Fa stordire e fa gonfiar.

Dalla bocca fuori uscendo

Lo schiamazzo va crescendo

Prende forza a poco a poco,

Vola già di loco in loco;

Sembra il tuono, la tempesta

Che nel sen della foresta

Va fischiando, brontolando

E ti fa d’orror gelar.

Alla fin trabocca e scoppia,

Si propaga, si raddoppia

E produce un’esplosione

Come un colpo di cannone,

Un tremuoto, un temporale,

Un tumulto generale,

Che fa l’aria rimbombar.

E il meschino calunniato,

Avvilito, calpestato,

Sotto il pubblico flagello

Per gran sorte ha crepar.



Ora, finché le fake news sono opera di qualche facinoroso e di qualche ignorante, passi; ma ciò che più rincresce è che spesso ne sono complici, se non artefici, proprio coloro che dovrebbero avversarle, censurarle e averle in odio. A partire malauguratamente anche da giornalisti pennivendoli, sino a chi passa loro notizie false e tendenziose, siano esse stralci di atti o deposizioni riservate, con il chiaro scopo, non solo di disinformare, ma anche di influenzare le vicende, le sorti e le decisioni.