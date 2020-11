Dove sei?

Roberta Lena

Scienza

Postfazione di Alberto Dentice

People Gallarate

2020

Pag. 187, euro 16

Torino e Siria. Nel settembre 2017 la laureanda Maria Edgarda Eddi Marcucci (Roma, 1991), militante antifascista e contro le nocività ambientali, redattrice in una radio piemontese, parte con una delegazione di compagni per il Rojava, vogliono informarsi e informare su quell’esperienza pluralista laica femminista, dove i curdi hanno realizzato “l’unica rivoluzione riuscita di questo secolo e dove c’è la pace”. Avvisa “mamacita” Roberta con amore e fermezza, va, incontra e documenta, con alcuni si ferma per combattere lo Stato Islamico, si unisce al corpo combattente femminile, torna in Italia a giugno 2018. Nel 2020 il Tribunale di Torino ha poi riconosciuto solo Eddi come soggetto socialmente pericoloso, da sottoporre a “sorveglianza speciale” per almeno 2 anni (sequestro di patente e passaporto, divieto di uscire di casa). In “Dove sei?” l’attrice e regista Roberta Lena (Bologna, 1963) racconta ora benissimo la figlia lontana in Siria, con un proprio materno diario, notizie, foto.