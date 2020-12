Il Mare di Mezzo. Una storia del Mediterraneo

John Julius Norwich

Storia

Sellerio

2020 (orig. 2006)

Trad. Chiara Rizzuto

Pag.1100, euro 20

Mediterraneo. Dagli Egizi alla fine della prima guerra mondiale. Nel 1961 il visconte di Norwich John Julius Cooper (1929-2018) lavorava per il ministero degli Esteri e capitò con la moglie in Sicilia, innamorandosi dell’isola e del mare di cui era centro e che circa 7 mila anni fa diede origine alla civiltà occidentale che oggi conosciamo. Dopo decenni di studi e ricerche pubblicò un volume storico (con poca geologia ed ecologia) ora tradotto in “Il Mare di Mezzo”: le dimensioni relativamente modeste, la forma circoscritta, il clima mite, la provvidenziale fertilità, le coste frastagliate del versante europeo e asiatico, tutto questo si è combinato in modo da creare un ambiente unico e protettivo in cui diversi popoli hanno avuto la possibilità di svilupparsi e fiorire, pur con vari conflitti. Di volta in volta una culla e una tomba, un collegamento e una barriera, una benedizione e un campo di battaglia, da un po’ soprattutto un parco giochi (per questo si è fermato a un secolo fa).