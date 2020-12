Un confronto sulla Chiesa di Papa Francesco, su Youtube il 17 dicembre alle 18

TORINO – Il 17 dicembre alle ore 18.00 (italiane) verrà trasmesso sul canale Youtube della “Fondazione Pace Democrazia e Solidarietà Onlus” e sulla webradio Radio Villa Centrale un interessante incontro dal titolo “La Chiesa di Francesco e i suoi nemici”, al quale parteciperanno i professori Massimo Borghesi e Miguel Gotor.

Borghesi è l’autore di un testo fondamentale per conoscere la formazione e il pensiero di Papa Francesco: il suo “Jorge Mario Bergoglio. Una biografia intellettuale” è stato tradotto in inglese, spagnolo, portoghese, tedesco, polacco e croato. Professore di Filosofia Morale all’Università di Perugia, Borghesi ha descritto con informata precisione il percorso intellettuale del Papa che talvolta si confronta con interessantissimi pensatori e pensatrici (come la filosofa Amalia Podetti) poco conosciuti in ambito europeo e nordamericano.

Miguel Gotor, professore di Storia Moderna all’Università di Torino, è un attento studioso della storia della Compagnia di Gesù e ha sempre sottolineato, con motivate ragioni, la centralità dell’esperienza plurisecolare dei Gesuiti nel pensiero e nell’azione del primo Papa sudamericano. L’incontro avrà quindi come obiettivo il tentativo di fare chiarezza sul pensiero e sul magistero del Pontefice. Ciò lo si ritiene tanto più necessario a fronte dei giudizi, talvolta pretestuosi se non volutamente fuorvianti, che con eccessiva facilità vengono dati su Papa Francesco.

Non è certo una novità che un Papa venga attaccato per il suo insegnamento (è accaduto con quasi tutti), ma nel caso di Bergoglio, anche per l’esistenza di mezzi di comunicazione un tempo sconosciuti, si assiste, talvolta con sgomento, a “prese di posizione” a dir poco esasperate. Nel grande, spesso eterodiretto, cicaleccio dei social e nei grandi interessi, spesso molto materiali, che guidano certi comportamenti la figura del Papa viene, nella migliore delle ipotesi, banalizzata, nella peggiore distorta se non diffamata. Così al Papa viene rimproverato di tutto, giungendo sino all’accusa dell’eresia.

A fronte di questa situazione l’incontro, moderato da chi scrive, ha l’ambizione di fare chiarezza riconducendo da un lato la figura di Bergoglio alle sue cattolicissime radici e dall’altro esaminando, nel suo agire, come tali radici fruttificano nel suo insegnamento. L’appuntamento è quindi per Giovedì 17 alle ore 18 su Youtube al link https://cutt.ly/dhazwN o su www.radiovillacentrale.com La radio oltre che in diretta alle 18 ore italiana ritrasmetterà l’incontro alle 7.45 PM ora di New York.