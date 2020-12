Un fantasma viaggia per il mondo: i fondamentalismi

Il Cristo-Neofascista Internazionale, all’assalto del potere che brandisce la Bibbia e il crocifisso

“Un fantasma sta infestando l’Europa: il comunismo!” Inizia così il Manifesto comunista di Marx e Engels. Un’affermazione che potrebbe essere sostituita da un’altra che esprime il clima generalizzato che stiamo vivendo oggi: “Un fantasma viaggia per il mondo: il fondamentalismo!”. Ma più che un fantasma, è un uragano che trasforma il dialogo delle culture in uno scontro di civiltà, gli incontri interreligiosi in guerre di religione, rende impossibile la convivenza, impone all’amico e al nemico la dialettica nei rapporti tra i popoli e, quando finisce nel terrorismo, distrugge il tessuto della vita. Sarebbe meglio parlare di fondamentalismi al plurale, perché sono molti e agiscono in alleanza: religiosi, politici, economici, culturali, etnici, patriarcali, ecc.

Cristo-Neofascista Internazionale

In America Latina, negli Stati Uniti e in Europa, assistiamo all’avanzata di organizzazioni e partiti politici fondamentalisti di estrema destra, i cui obiettivi sono la difesa ad ogni costo dei postulati neoliberali, indipendentemente dal loro apparente fallimento, la distruzione della democrazia dall’interno, la negazione del cambiamento climatico e l’attacco alla teoria del genere e ai movimenti femministi e LGTBIQ. Molti di questi partiti e organizzazioni hanno una rappresentanza parlamentare significativa – e talvolta decisiva – e governano diversi paesi.

Questi partiti formano una rete perfettamente strutturata e coordinata a livello globale e sono organicamente collegati con gruppi religiosi fondamentalisti, preferibilmente evangelici, ma anche cattolici, con il sostegno delle rispettive gerarchie, fino a formare quella che Nazareth Castro chiama “l’Internazionale neofascista” e che io chiamo “Internazionale neofascista”. Questo sta accadendo nelle diverse religioni e chiese, compresa la Chiesa cattolica, durante il pontificato riformatore di papa Francesco, che ha i suoi avversari all’interno della Curia romana e in un importante settore dell’episcopato mondiale.

VOX e farsi sentire

Cominciamo da casa nostra. Uno degli esempi più emblematici di questa Internazionale in Spagna è la convergenza, la complicità e la totale armonia tra HazteOír, un’organizzazione cattolica spagnola di ideologia ultraconservatrice, che ha fondato una lobby internazionale sotto il nome di CitizenGo, e VOX, che L’Osservatore Romano – l’organismo ufficiale vaticano – descrive come “una formazione politica di estrema destra”, mentre, in netto disaccordo con lui, il cardinale spagnolo Antonio Cañizares sostiene di non essere “affatto” dell’estrema destra, ma “della destra e totalmente costituzionale”.

L’alleanza della VOX con il fondamentalismo cattolico è stata evidente fin dall’inizio della sua nascita come partito politico. HazteOír è servito come piattaforma per rendere Vox visibile ai media nei suoi primi giorni come partito politico e ha premiato Santiago Abascal e altri leader dello stesso partito. Nella corrispondenza legittima, Vox ha incorporato membri legati ad HazteOír nei Parlamenti delle Comunità Autonome, nei Consigli Comunali e nel Congresso dei Deputati, come dimostra la rigorosa ricerca di Laura Galaup e Jesús Bastante pubblicata sul giornale.es.

Il confessionalismo ultra-cattolico di VOX si è manifestato ancora una volta in due eventi politicamente e religiosamente intregri. Uno è stato l’appello, nell’ambito della campagna “nasciamo”, per una messa per “tutti i bambini abortiti durante l’anno 2019” e “per quelle donne in pericolo di esclusione e con pensieri di aborto” in una parrocchia di Siviglia, dove dovevano essere distribuite fotografie di feti. La Messa non è stata celebrata per decisione dell’arcivescovado.

La seconda si è svolta a Ceuta, dove il suo presidente, Juan Jesús Vivas, rispondendo alla richiesta della VOX, ha ritirato dal bilancio della città per il 2020 la sovvenzione assegnata all’Associazione Cattolica Cardinja (in memoria del sacerdote belga che ha fondato i Giovani Lavoratori Cristiani, JOC), che si occupa dei minori immigrati non accompagnati. La giustificazione data dalla VOX per il ritiro di questo sussidio è la necessità di eliminare “gli investimenti non necessari” e “la fine dei chiringuitos – Il denaro del sussidio andrà verso la riabilitazione della Chiesa della Vergine del Carmen“.

Di fronte a tale mancanza di solidarietà e di empietà verso i minori senza famiglia, rinchiusi in centri generalmente inospitali, l’arcivescovo francescano Santiago Agrelo, che è stato arcivescovo di Tangeri (Marocco) per dodici anni e la voce profetica dei migranti che gridavano nel deserto politico e religioso, ha espresso pubblicamente la sua opposizione allo stanziamento di un solo euro per riparare la chiesa di El Carmen con questo ragionamento, che condivido:

“Non so di chi sia la responsabilità di quella Chiesa del Carmen che i politici di Ceuta intendono restaurare con i soldi rubati ai poveri. Sono certo che, se appartiene al vescovado di Cadice e Ceuta, non permetterà che un solo euro del denaro rubato ai poveri venga utilizzato per mettere un solo mattone in quella chiesa”.

Dalla sua solidarietà e dall’accompagnamento dei migranti, Agelo sembra rivolgersi ai suoi fratelli nell’episcopato comodamente installati nelle loro sedi episcopali quando afferma che “non è lo stesso leggere il Vangelo in una cattedrale come lo è leggerlo informalmente.”

Salvini inocula l’odio contro gli immigrati

Nei suoi comizi Salvini inocula il discorso dell’odio contro le persone e i gruppi di migranti e rifugiati ai fedeli devoti che lo ascoltano estasiati come un nuovo Savonarola. E lo fa con il crocifisso, l’immagine della Madonna sul petto e il rosario in mano. I media e i social network fanno eco a questo discorso, diffondendo l’odio in tutti i continenti. Un odio che non è rimasto nel discorso, ma che è stato messo in pratica durante il suo periodo come Vice Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana e Ministro dell’Interno, impedendo alle navi umanitarie che salvano gli immigrati di entrare nei porti italiani e mettendo in pericolo la vita di molte persone. Il crocifisso, la Vergine e il rosario sono la più sacrilega legittimazione delle sue politiche xenofobe. Che contraddizione.

Salvini è uno dei leader politici più critici nei confronti di papa Francesco, che incoraggia il discorso dell’odio proprio per la sua politica in difesa degli immigrati che arrivano sulle nostre coste e si scontrano con l’instabilità dei governi che, invece di aprire le loro porte in modo ospitale come si addice alle persone della famiglia umana, le chiudono in silenzio.

Evangelici per Trump

“Donald Trump ha restituito Dio alla Casa Bianca”. Questa è un’affermazione spesso sentita in una vasta e politicamente e religiosamente molto influente sezione degli evangelici negli Stati Uniti. Trump e quella sezione sostengono, necessitano e concordano ideologicamente su questioni come la libertà religiosa, l’opposizione all’aborto, il rifiuto di un matrimonio paritario, la nomina di giudici conservatori alla Corte Suprema, la presenza della fede cristiana nella sfera pubblica, la politica internazionale aggressiva e destabilizzante di Trump, l’immigrazione, e così via.

Il 3 gennaio di quest’anno, il team di Trump ha creato l’iniziativa “Evangelicals with Trump” a Miami, che ha riunito 7.000 persone presso la King Jesus International Ministry Church di Miami per lanciare la loro campagna per la rielezione a presidente degli Stati Uniti nel 2020. Trump è stato invitato all’evento dal pastore Guillermo Maldonado che si fa chiamare “L’Apostolo“. Le persone riunite erano per lo più immigrati, che hanno fatto una standing ovation al presidente quando ha fatto riferimento alla morte del militare iraniano Soleimani in Iraq, da lui ordinato, la costruzione del muro al confine con il Messico, ha difeso il diritto alla vita e ha condannato il diritto all’aborto.

Trump è sostenuta da Capitol Ministries, un’organizzazione fondata nel 1996 da Danielle e Ralph Drollinger per portare il Vangelo ai funzionari pubblici negli Stati Uniti e in altri Paesi dell’America Latina.

Tuttavia, non tutti nel mondo evangelico sostengono Trump. C’è anche un settore importante che si distingue, è critico e si oppone direttamente alle sue politiche xenofobe, omofobiche e anti-ecologiche. È il caso della rivista Christianity Today, che è favorevole all’impeachment di Trump.

America Latina, sotto l’assedio del cristiano-neofascismo biblico

In Colombia, gli Accordi di pace sono falliti perché gli evangelici fondamentalisti e i cattolici fondamentalisti hanno fatto una campagna contro di loro, sostenendo falsamente che difendevano la parità matrimoniale, l’aborto e l’omosessualità. Al primo turno delle ultime elezioni in Costa Rica, il pastore evangelico Fabricio Alvarado ha vinto con un discorso a favore dei “valori cristiani” e del neoliberalismo e contro l’aborto e la sentenza della Corte interamericana dei diritti umani a favore del matrimonio omosessuale.

In Brasile, i partiti evangelici fondamentalisti sono stati decisivi nella condanna di Dilma Rousseff e nell’elezione dell’ex ufficiale militare Jair Messias Bolsonaro a presidente del Paese. Sono proprio loro che ispirano e legittimano la loro dichiarata politica omofobica, sessista, xenofoba e anti-ecologica. Il sostegno ai discorsi di Bolsonaro incoraggia l’ecocidio e il razzismo nei confronti delle comunità indigene e porta tristemente all’assassinio degli ecologisti.

A Brasilia è arrivata l’organizzazione nordamericana “Capitol Ministries“, il cui obiettivo è la creazione di discepoli di Cristo nell’arena politica di tutto il mondo. L’obiettivo è quello di “ricostruire la nazione brasiliana dai valori cristiani forgiati attraverso lo studio della Parola di Dio” e di portare gli studi biblici a Bolsonaro e ai suoi ministri, di tenere incontri biblici individuali con i parlamentari, specialmente i non convertiti, e di far ricevere i testi biblici a ogni parlamentare del Congresso nazionale.

Il governo di El Salvador sembra seguire un percorso simile. Nel suo insediamento, il presidente della Repubblica, Nayib Bukele, ha invitato il pastore evangelico argentino Dante Gebel, noto per i suoi legami con pastori ultraconservatori come Casha Luna, a condurre una riflessione e una preghiera. Ha poi incontrato una rappresentanza di pastori evangelici di diversi Paesi, tra cui alcuni degli Stati Uniti, che sono consiglieri di Trump. La rappresentante nazionale di conciliazione Eileen Romero ha presentato una mozione per decretare la lettura obbligatoria della Bibbia nelle scuole. L’Assemblea Legislativa ha invitato un gruppo di pastori evangelici a condurre una preghiera religiosa nel giorno ufficiale della preghiera.

In Bolivia, i settori militare e religioso fondamentalista hanno inscenato un colpo di stato contro Evo Morales, il legittimo presidente della Repubblica Plurinazionale, che ha posto le comunità indigene al centro della sua politica sociale, culturale ed economica e al centro della mappatura mondiale. E lo hanno fatto con la Bibbia e il Crocifisso, messi al servizio della repressione e dell’umiliazione dei popoli originari.

Luis Fernando Camacho, leader civico dell’opposizione, e Jeanine Áñez, presidente illegittima, hanno intronizzato la Bibbia nella presidenza della Repubblica per legittimare il colpo di Stato, lavare via le morti prodotte dal colpo di Stato, confessare la politica come cristiana, negare l’identità delle comunità indigene e screditare i loro culti, definendole “sataniche”.

“Sogno una Bolivia libera dai riti satanici indigeni, la città non è per gli indiani, lasciateli andare all’Altiplano o al Chaco… Che anno nuovo né una stella del mattino Aymara! Satanisti, nessuno può sostituire Dio. Sono le dichiarazioni fatte nel 2013 da Jeanine Áñez, che è riuscita a metterle in pratica dopo il colpo di stato.

“Bolivia per Cristo”. Mai più la Pachamama è stata mandata al Palazzo [presidenziale]… Dio ci ha mandato in Bolivia per evangelizzare per la seconda volta. Sono le dichiarazioni di Luis Fernando Camacho dopo il colpo di stato militare, seguite dalla collocazione della Bibbia sulla bandiera creola boliviana nella sala del Palazzo del Governo a La Paz. Camacho aveva ragione: stava iniziando una seconda evangelizzazione, bagnata dal sangue come la prima più di cinque secoli fa.

Dopo questi fenomeni prodotti in diversi Paesi, si dovrebbe parlare di un’alleanza cristiano-biblica-militare-neoliberale-fascista-patriarcale che agisce in coordinamento in tutti i continenti, e soprattutto in America Latina, usa irriverentemente il nome di Cristo e difende la “teologia della prosperità” come legittimazione del sistema capitalistico nella sua versione neoliberale. E lo fa con ottimi risultati: rafforza i governi autoritari, rovescia i presidenti democraticamente eletti, compie colpi di stato, impedisce l’approvazione di leggi in difesa dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne, imprigiona i leader politici dell’opposizione, ecc.

Discorsi di odio

Si tratta di una grossolana manipolazione della religione e di una perversione del sacro che sostiene i discorsi di odio e le pratiche dei partiti di estrema destra in tutto il mondo, che non hanno nulla a che vedere con l’orientamento liberatorio ed egualitario del cristianesimo originale.

Il neofascismo di Cristo si nutre di odio, cresce e persino se ne gode, lo promuove tra i suoi seguaci e lo estende a tutti i cittadini. Nel suo libro L’obsolescenza dell’odio, l’intellettuale pacifista Günther Anders lo definisce come “autoaffermazione e autocostituzione attraverso la negazione e l’annientamento dell’altro”. Tale linea d’azione è in contraddizione con i principi morali della maggior parte delle religioni, in particolare il cristianesimo, come il perdono e l’amore per il prossimo, i nemici e la rinuncia alla vendetta del “occhio per occhio e dente per dente”.

L’odio si traduce in una serie di manifestazioni dogmatiche, intolleranti, irrispettose e aggressive contro

teoria del genere”, che chiamano denigratamente “ideologia del genere”, associano alla lotta e alla competizione tra uomini e donne e li ritengono responsabili della distruzione della famiglia;

femminismo, definito come “femminismo”, “l’opera del diavolo” e “il suicidio della stessa dignità umana”;

programmi di educazione affettivo-sessuale nelle scuole con lo slogan “non scherzare con i miei figli”.

violenza di genere, negando l’evidenza delle migliaia di femicidi prodotti in tutto il mondo per odio verso la vita delle donne;

la LGTBIQ con la difesa dell’eteronormatività e della binarietà sessuale, che porta alla persecuzione e all’aggressione di gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, intersessuali, queers;

l’uguaglianza del matrimonio e l’omosessualità, limitando i diritti affettivo-sessuali delle persone;

interruzione volontaria della gravidanza con persecuzione di chi la pratica;

individui e gruppi di migranti, rifugiati e sfollati, che sono accusati di essere responsabili di disordini sociali nei paesi ospitanti, di sottrarre posti di lavoro a persone autoctone e di ricorrere a servizi sociali, sanitari ed educativi il cui unico obiettivo dovrebbe essere quello dei cittadini nazionali;

Comunità musulmane, accusate di avere un diverso modello di famiglia, di discriminare le donne e di avere una concezione della politica incompatibile con la democrazia e i diritti umani;

Le comunità ebraiche, che sono il bersaglio dell’antisemitismo;

i neri, oggetto di razzismo;

il cambiamento climatico, scientificamente provato al Summit sul clima di Madrid, così come la necessità di tagli più severi alle emissioni e di futuri mercati del carbonio;

natura, che è negata nella sua dignità e nei suoi diritti ed è soggetta all’ecocidio.

L’Internazionale Cristo-Neo-Fascista ha cambiato la mappa politica e religiosa negli Stati Uniti, la sta cambiando in America Latina ed è sulla buona strada per farlo in Europa. Il salto alla politica da parte del movimento religioso fondamentalista è un grave passo indietro nell’autonomia della politica e della cultura, nella secolarizzazione della società e nella separazione tra Stato e religione.

Per più di un decennio l’America Latina ha avuto governi progressisti in America Latina, che hanno incorporato nuovi protagonisti nella vita politica: donne, comunità contadine, indigeni, afro-discendenti, una volta discriminati contro le identità affettivo-sessuali, la natura stessa.

Allo stesso tempo, difendono il rafforzamento della famiglia patriarcale, il razzismo epistemologico, che disprezza la conoscenza e la saggezza che non segue il modello fondamentalista del pensiero unico.

Nel frattempo mostrano una totale insensibilità al fenomeno della povertà e della disuguaglianza, alle dittature militari, alla discriminazione di genere, alla disuguaglianza, all’etnia, alla cultura, alla religione, al genere, alla classe sociale, all’identità sessuale, ecc.

Dimissioni o risposta adeguata?

Come rispondere al discorso dell’odio? Dovremo rassegnarci a questa Internazionale dell’odio e alle sue manifestazioni violente? Per niente. Ispirato dal libro di Carolin Emck “Contro l’odio” (Toro, Madrid, 2017), offro il seguente decalogo:

non tacere di fronte agli odiatori, né lasciarsi intimidire da loro;

non considerare l’odio come qualcosa di naturale, ma come qualcosa che viene incubato, programmato, coltivato;

non rispondere all’odio con altro odio;

analizzare il contesto in cui l’odio si manifesta e le cause che lo provocano;

fare un elogio impegnato del diverso e dell'”impuro”, riconoscere gli altri come uguali e diversi;

osservando l’odio prima che esploda per prevenire le sue conseguenze mortali;

avere il coraggio di affrontarla come condizione necessaria per difendere la democrazia,

adottare una visione aperta della società;

di esercitare la capacità di ironia e di dubbio, che manca ai generatori di odio, rivestiti come sono in assoluta certezza.

costruire comunità che non siano discriminatorie, ma inclusive, dove tutti si adattino, inclusa la natura, praticando l’eco-compatibilità e la cittadinanza e l’assistenza universale.

*Juan José Tamayo, Professore Emerito di Teologia e Scienze Religiose "Ignacio Ellacuría", Università Carlos III di Madrid