Il vaccino della discordia

Il successo del vaccino di Israele non potrebbe nascondere una divisione più profonda

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ricevuto la seconda dose di un vaccino contro il coronavirus sabato allo Sheba Medical Center di Ramat Gan, in Israele.

Israele è il luogo di quella che sembra essere una straordinaria storia di successo di vaccinazioni. È leader mondiale nelle vaccinazioni pro capite, con più di un milione e mezzo di israeliani che hanno già ricevuto l’iniezione. Le autorità stimano che i funzionari possano somministrare il vaccino a circa 2 milioni di israeliani prima della fine del mese e sperano di far vaccinare la maggior parte della popolazione entro la fine di marzo, se non prima.

Anche se i tassi di infezione aumentano di nuovo, le piccole dimensioni del paese e l’efficienza del suo sistema sanitario pubblico decentralizzato lo hanno reso un luogo ideale per portare avanti un programma di vaccinazione di massa. Il primo ministro Benjamin Netanyahu, inseguito dalle accuse di corruzione e alla sua quarta elezione dal 2019, ha soggiogato le sue fortune politiche alla campagna di vaccinazione.

“Ho avuto le mie lamentele su Israele e il governo”, ha detto recentemente ai miei colleghi Rina Abadi, un’operatrice tecnologica con sede a Tel Aviv, dopo aver ricevuto il vaccino. “Ma non ho mai ricevuto lamentele riguardo al sistema sanitario.”

Tuttavia, circa un terzo dei 14 milioni di persone che vivono tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo non sono inclusi in questa campagna di vaccinazione. Israele ha distribuito vaccini ai coloni ebrei in Cisgiordania, ma non ai palestinesi, lì o nell’affollata e impoverita Striscia di Gaza. I funzionari israeliani sostengono che questi palestinesi non rientrano nella loro giurisdizione secondo i termini degli accordi di Oslo e che è compito dell’Autorità Palestinese procurarsi e distribuire vaccini nei territori occupati.

“Non penso che ci sia nessuno in questo paese, qualunque sia la sua opinione, che possa immaginare che leverei un vaccino a un cittadino israeliano per darlo, con tutta la buona volontà, ai nostri vicini”, Lo ha detto il ministro della Salute israeliano Yuli Edelstein a Sky News britannico durante il fine settimana.

“Difficilmente potrebbe esserci un esempio migliore di come le vite israeliane siano valutate rispetto a quelle palestinesi”, ha detto in una dichiarazione Saleh Higazi, vicedirettore regionale per il Medio Oriente e il Nord Africa di Amnesty International.

Lunedì, i funzionari palestinesi hanno annunciato piani per ottenere e somministrare il vaccino AstraZeneca britannico, così come quello Sputnik V della Russia. Si aspettano anche di ricevere assistenza dall’iniziativa Covax dell’Organizzazione mondiale della sanità, che cerca di distribuire vaccini ad alcuni dei paesi più svantaggiati del mondo. Questi potrebbero essere somministrati già dal prossimo mese.

Non sorprende che i palestinesi non abbiano formalmente richiesto l’assistenza di Israele, visto quanto sono bassi i legami tra le due parti. Mancano anche le strutture di conservazione super-fredda necessarie per ospitare il vaccino della Pfizer, che è stato il più diffuso in Israele.

I critici di Israele sostengono che la disparità nella distribuzione dei vaccini sottolinea una realtà più cruda. Qualunque sia l’accordo politico tra il governo israeliano e l’Autorità palestinese – un’istituzione intesa solo come entità di transizione per un futuro stato palestinese che ora è impossibile immaginare – sostengono che, secondo i termini delle Convenzioni di Ginevra, Israele come potenza occupante ha una responsabilità per coloro che vivono sotto la sua occupazione.

In una dichiarazione di questo fine settimana, il ministero degli Esteri palestinese ha affermato che “la ricerca da parte della leadership palestinese per garantire i vaccini da varie fonti non esonera Israele dalle sue responsabilità nei confronti del popolo palestinese nel fornire i vaccini”. Ha accusato Israele di “ignorare i suoi doveri di potenza di occupazione” e di “aver commesso discriminazione razziale contro il popolo palestinese”.

“Laddove le carenze di bilancio derivanti dalle restrizioni a lungo termine imposte dall’occupazione e dal blocco limitano la capacità dell’Autorità Palestinese di acquistare e distribuire vaccini, Israele deve fornire i fondi necessari, come parte dei suoi obblighi legali”, si legge in una dichiarazione di un coalizione di organizzazioni israeliane e palestinesi per la salute e i diritti umani il mese scorso.

I gruppi per i diritti umani stanno anche presentando petizioni all’Alta Corte israeliana sulla decisione del governo di rifiutare i vaccini ai prigionieri palestinesi in detenzione israeliana, anche se le condizioni in queste strutture rendono i detenuti particolarmente vulnerabili nel contrarre il virus.

Le preoccupazioni per la sicurezza israeliana danno forma a ogni dimensione della vita palestinese. È probabile che il controllo israeliano influenzi anche la capacità di distribuire efficacemente vaccini ai palestinesi, specialmente a Gaza, che non può muoversi essendo sotto blocco ed è gestita dal movimento politico islamista Hamas.

“Siamo a Gaza, sicuramente ci vorrà un anno, non un mese”, ha detto al Wall Street Journal Lina Mohammad Abu Daff, una residente di 44 anni a Gaza City che lavora presso il ministero della sanità locale, trasmettendo il suo cinismo sugli attuali programmi.

“Luoghi come i territori occupati, dove le infrastrutture sanitarie sono deboli ed è difficile mantenere le distanze sociali di base o i requisiti igienici, dovrebbero avere la priorità negli sforzi di vaccinazione”, ha scritto Yara Hawari, collega di Al-Shabaka, il Palestinian Policy Network. “Eppure, a causa delle prevalenti strutture di oppressione, non lo saranno”.

“C’è un obbligo morale fondamentale”, ha detto a Today’s WorldView Hagai El-Ad, direttore esecutivo di B’Tselem, un gruppo israeliano per i diritti umani. “C’è un governo, un regime, che fondamentalmente controlla tutto, dal fiume al mare. Decidiamo cosa entra e esce, chi entra e esce”. Ha aggiunto che non dovrebbero esserci argomenti legali o amministrativi per gli israeliani “dietro cui nascondersi non affrontando qualcosa di fondamentale come la salute delle persone sotto il loro controllo”.

La profondità di tale controllo è diventata più evidente negli ultimi anni. Sotto il governo di Netanyahu, le demolizioni di case palestinesi e l’espansione degli insediamenti israeliani continuano a ritmo sostenuto. Con la benedizione dell’amministrazione Trump, il governo di destra israeliano ha anche apparentemente precluso la possibilità di uno stato palestinese completamente sovrano e sta ancora rimuginando sull’annessione di parti della Cisgiordania.

Martedì, B’Tselem ha pubblicato un nuovo documento ufficiale con cui afferma che lo status quo prevalente dovrebbe essere visto come quello di un regime di “apartheid”.

“Un regime che utilizza leggi, pratiche e violenza organizzata per cementare la supremazia di un gruppo su un altro è un regime di apartheid”, si legge nel rapporto. “L’apartheid israeliano, che promuove la supremazia degli ebrei sui palestinesi, non è nato in un giorno o in un solo discorso. È un processo che è gradualmente diventato più istituzionalizzato ed esplicito, con meccanismi introdotti nel tempo nella legge e nella pratica per promuovere la supremazia ebraica”.

Ha concluso: “Per quanto possa essere doloroso guardare la realtà negli occhi, è più doloroso vivere sotto uno stivale”.