Giorno della Memoria 2021: Volevo solo vivere

Proiezione online del documentario di Mimmo Calopresti

L’Istituto Italiano di Cultura e il Consolato Generale d’Italia di Los Angeles commemorano quest’anno Il Giorno della Memoria, giornata internazionale indicata dall’Assemblea generale dell’Onu nel 2005 per ricordare le vittime della Shoah nell’anniversario della liberazione di Auschwitz, con una proiezione online del documentario Volevo Solo Vivere (Italia, 2006) di Mimmo Calopresti.

L’evento è organizzato in collaborazione con Holocaust Museum LA, the Museum of Tolerance Los Angeles, the USC Shoah Foundation, American Jewish Committee Los Angeles ADL Los Angeles e Milken Community School.

Il documentario racconta come è stato vissuto l’Olocausto in Italia, dalle leggi razziali emanate da Mussolini nel 1938 al l’invasione tedesca nel 1943 fino alla liberazione di Auschwitz nel 1945. Le esperienze sono rese personali attraverso l’uso di testimonianze dall’archivio della USC Shoah Foundation. Nove cittadini italiani – Andra Bucci, Esterina, Calò Di Veroli, Nedo Fiano, Luciana Nissim Momigliano, Liliana Segre, Settimia Spizzichino, Giuliana Tedeschi, Shlomo Venezia, Arminio Wachsberger – tutti sopravvissuti ad Auschwitz, condividono le loro storie le loro testimonianze si alternano a fotografie personali e storiche e ulteriori materiali d’archivio. Il film e’ disponibile online dal 27 gennaio 2021 alle ore 18:00 PST fino al 31 gennaio alle ore 24:00 PST previa registrazione qui.

La proiezione e’ accompagnata da un’esclusiva introduzione video del regista Mimmo Calopresti, un intervento di Silvia Chiave, Console Generale d’Italia a Los Angeles e una lettura simbolica dei nomi delle vittime italiane della Shoah.

*L’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles (IIC) e’ un ufficio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale creato nel 1984 per promuovere la cultura italiana nel Sud della California, Nevada, Arizona, New Mexico, Texas, Arkansas, Oklahoma e Louisiana. Diretto da Valeria Rumori dal 2015, l’Istituto promuove la lingua e la cultura Italiana attraverso corsi ed eventi organizzati in collaborazione con numerose istituzioni locali e organizzazioni italo-americane, con lo scopo di presentare la ricchezza culturale dell’Italia e il contributo del nostro Paese ai diversi settori culturali: architettura, cinema, design, letteratura, musica, scienza, tecnologia, teatro e arti visive. A seguito dell’emergenza sanitaria in corso, l’Istituto ha avviato un ricco programma di eventi online, tra cui webinar e video pubblicati sul proprio canale YouTube. Quotidianamente propone post tematici suoi propri social media.