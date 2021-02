Dedicato al PCI

Gianfranco Nappi

Politica

InfinitiMondi Napoli

2021 (supplemento al numero 15-16 della rivista, settembre-dicembre 2020)

Prefazione di Pietro Folena

Pag. 239, euro 15

Italia. 1921-1991-2021. “Appunti sulla sinistra, il PCI, la Campania, la politica”, il titolo del primo corposo capitolo (dopo la prefazione di Folena e l’introduzione generale) spiega il senso dell’interessante volume del giornalista Gianfranco Nappi (San Paolo Belsito, 1959), protagonista della politica napoletana e nazionale per almeno un trentennio con svariati incarichi e, inoltre, parlamentare per tre legislature, assessore regionale e segretario dei Democratici di Sinistra della Campania. In “Dedicato al PCI” Nappi vuole appunto onorare la storia, l’innovazione e il radicamento del PCI, nel centenario della nascita, senza rimpianti, con lo sguardo rivolto alle difficoltà degli ultimi decenni e alle sfide oggi in campo. I capitoli successivi riprendono gli editoriali dell’autore che oggi dirige l’associazione “InfinitiMondi” e l’omonimo bimestrale giunto al quarto anno. Splendido l’apparato di foto storiche realizzate dal compianto giornalista dell’Unità Mario Riccio.