Buon compleanno Gorby

Il 2 marzo scorso il Mikhail Sergeevic Gorbachev, l’autore della Perestroika, ovvero la riorganizzazione della struttura politica, economica e sociale dell’Unione Sovietica, e della Glasnost, ovvero della chiarezza nei rapporti politici e sociali, ha compiuto 90 anni.

Il suo progetto, il suo sogno di una democrazia coerente con il socialismo, è rimasto in gran parte incompiuto; ma senza di lui ci sarebbe ancora la Guerra Fredda, la Germania sarebbe ancora divisa e molti Paesi dell’est non sarebbero liberi e molti ancora non farebbero parte dell’Europa.

Costruì il disarmo e scongiurò il pericolo nucleare.

Senza di lui il mondo non sarebbe quello di oggi.

Per tutto questo gli venne conferito il premio Nobel per la pace.

Costituì con i rappresentanti di tutti i Paesi con i quali aveva tessuto negli anni quei rapporti internazionali necessari alla realizzazione del suo progetto il New Policy Forum (NPF) domiciliato a Roma presso la Fondazione Italiani e al quale la Fondazione è fortemente legata.

Insieme hanno organizzato l’ “International Symposium on Climate Change – Rome Symposium” del 2015 e del 2017 oltre all’ “European Security after Cold War” di Praga.

Tantissimi auguri da tutti gli Italiani. E grazie