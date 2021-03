La Gallina Commedia

Debora Fabietti

Ecologia

Europa Edizioni Roma

2020

Pag. 91, euro 15,90

Ecosistemi animali. Magari. Non divina bensì animale, sempre di commedia trattasi. Dopo un casuale incidente, alla ricerca della direzione giusta verso la civiltà, un pollo qualunque e un’abile gallina si addentrano e avventurano in vari posti, selve buie ed ecosistemi sconosciuti. Attraverso colorate illustrazioni, versi poetici in pergamena, brevi racconti in prosa la docente d’inglese ed etologa militante Debora Fabietti rivisita Dante e narra di noi oggi. Il bel volume “La Gallina Commedia” è stato pensato per bambini e ragazzi tra i 9 e i 13 anni, pur risultando una godibile lettura per tutti, con protagonisti volpi ed elefanti, pinguini e oranghi, api e buoi, chiocciole e tartarughe. Una parte dei proventi contribuiranno a sostenere Plastic Free ODV Onlus nella riabilitazione proprio delle tartarughe danneggiate dalla plastica in mare (di loro si parla nella Pergamena IX), utile complemento all’impegno per eliminare completamente la plastica monouso dal mercato, almeno italiano.