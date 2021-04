Brasile 1964: fu golpe, fu dittatura

Il Brasile avrebbe votato per il quinto anno consecutivo per eleggere il Presidente della Repubblica nel 1965. I candidati sarebbero stati Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda e Leonel Brizola. (Non era sicuro che Brizola potesse essere candidato, perché era il cognato di. Si ritirò scrivendo sui muri con “Un cognato non è un parente. Brizola per presidente”).

Il colpo di stato del 1964 interruppe la democrazia e fu una pietra miliare che divise la storia del Brasile. Appena 19 anni dopo nel 1945 che la democrazia era stata riconquistata, le forze armate presero il potere, distrussero la democrazia brasiliana e rimanendo al potere per 21 anni.

Misero le mani sul Congresso e sulla magistratura, liquidando un gran numero di parlamentari e di giudici. Tutto ciò che era democratico fu oggetto di attacchi, distruzione, prigione, morte. Soprattutto, vi fu una repressione generalizzata del movimento popolare, dei partiti e movimenti sociali, del sindacalismo, degli intellettuali di sinistra, delle università e della militanza di sinistra in generale.

Gregorio Bezerra, nero, comunista, di Pernambuco, è stato arrestato e trascinato per le strade di Recife legato con una fune a Jeep. Era un modo per mostrare quello che il nuovo regime era pronto a fare a chiunque avesse resistito alla dittatura.

Migliaia di brasiliani vennero arrestati, torturati (la tortura divenne una forma sistematica di interrogatorio), assassinati, esiliati. Migliaia di loro scomparvero.

Lo Stato brasiliano venne militarizzato e la sua amministrazione venne occupata dalle forze armate.

Ogni idea di sicurezza nella nazione venne definita sovversiva e che pertanto venne attaccata e distrutta;

ogni espressione di divergenza, divenne l’ideologia ufficiale della dittatura.

Gli organizzatori del colpo di stato furono i Generali Humberto Castelo Branco e Golbery do Couto e Silva, che nel 1949 avevano fondato la Scuola Superiore di Guerra per guidare la “lotta alla sovversione” durante la Guerra Fredda. Le forze armate decisero chi doveva eleggere il Presidente del Brasile; un’elezione che venne poi legittimata dal Congresso. Furono loro, e non il popolo brasiliano, ad eleggere la massima autorità del paese, dittatori e non presidenti eletti dai brasiliani.

Il Brasile, durante la dittatura militare, ha vissuto il momento peggiore della sua storia. Ed è molto grave per un politico – come ha fatto Bolsonaro che ha reso omaggio al peggior torturatore del Congresso – approvare il colpo di stato e la dittatura.

La tortura, per la barbarie di cui si nutre, è un crimine orrendo.

Chiunque la giustifica deve essere perseguito, condannato e imprigionato.

Che il colpo di stato sia chiamato movimento, che la dittatura sia classificata come movimento di pacificazione, da persone dell’attuale governo, non è una coincidenza. L’attuale governo si trova sulla stessa linea storica della dittatura del 1964. Ed è stato anch’esso insediato attraverso un colpo di stato, che ha impedito a Lula di candidarsi, che nelle elezioni del 2018 era favorito per una vittoria al primo turno, e ha eletto fraudolentemente il Presidente della Repubblica.

Perché la democrazia possa tornare in Brasile è necessario superare un momento tanto negativo come quello vissuto. Il Presidente non è stato eletto democraticamente dal popolo brasiliano.

Alla fine di questa dittatura, sarà necessario un processo di ri-democratizzazione e istituire una Commissione di indagine per l’accertamento del verità, in modo che il paese si riunisca alla volontà popolare, le bugie attuali vengano smascherate e la verità sia accertata.

Sarà una nuova opportunità per il Brasile per ripulire i periodi politici dittatoriali. Paesi vicini come Argentina, Cile e Uruguay, hanno processato, condannato e arrestato il personale militare che aveva commesso crimini durante la dittatura. Contrariamente a quanto viene propagato in Brasile, in questi paesi le democrazie sono state rafforzate. In Brasile è stata una debolezza aver consentito l’impunità ai militari che avevano commesso crimini durante la dittatura, compresa la tortura.

È stato un colpo di stato, è stata una dittatura. Non va celebrato e ricorda il regime del terrore imposto dal colpo di stato del 1964.