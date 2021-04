I vaccini sono un bene pubblico globale

Esiste un discreto consenso sul fatto che l’attuale pandemia rimarrà con noi per molto tempo. Stiamo entrando in un periodo di pandemia intermittente le cui caratteristiche precise devono ancora essere definite. Il gioco tra il nostro sistema immunitario e le mutazioni del virus non ha regole molto chiare. Dovremo convivere con l’incertezza, per quanto siano drammatici i progressi della scienza biomedica contemporanea. Sono poche le cose di cui siamo sicuri.

Sappiamo che il ripetersi delle pandemie è legato al modello dominante di sviluppo e di consumo, ai cambiamenti climatici ad esso associati, all’inquinamento dei mari e dei fiumi e al deforestamento delle foreste. Sappiamo che la fase acuta di questa pandemia (possibilità di contaminazione grave) finirà solo quando il 60-70% della popolazione mondiale sarà immunizzata. Sappiamo che questo compito è ostacolato dal peggioramento delle disuguaglianze sociali all’interno e tra i paesi, combinato con il fatto che Big Pharma non vuole rinunciare ai diritti che vanta sui brevetti dei vaccini. I vaccini sono già considerati il nuovo oro liquido, subentrando all’oro liquido del XX secolo, il petrolio.

Sappiamo che le politiche statali, la coesione politica intorno alla pandemia e il comportamento dei cittadini sono decisivi.

Il maggiore o minore successo dipende dalla combinazione di sorveglianza epidemiologica, la riduzione del contagio attraverso i confinamenti, l’efficacia della retroguardia ospedaliera, una migliore conoscenza pubblica della pandemia e un’attenzione alle vulnerabilità speciali. Errori, negligenze e persino intenzioni necrofile da parte di alcuni leader politici hanno dato vita a forme di morte per politiche sanitarie che chiamiamo darwinismo sociale: l’eliminazione di gruppi sociali eliminabili perché vecchi, perché poveri o perché discriminati per motivi etnici, razziali o religiosi.

Infine, sappiamo che il mondo europeo (e nordamericano) ha mostrato in questa pandemia la stessa arroganza con cui ha trattato il mondo non europeo negli ultimi cinque secoli. Credendo che le migliori conoscenze tecnico-scientifiche vengano dal mondo occidentale, non ha voluto imparare dal modo in cui altri paesi del Sud del mondo hanno affrontato le epidemie e, in particolare, questo virus. Molto prima che gli europei si rendessero conto dell’importanza della maschera, i cinesi la consideravano già obbligatoria. D’altra parte, a causa di una miscela tossica di pregiudizi e pressioni delle lobby al servizio delle grandi case farmaceutiche occidentali, l’Unione Europea (UE), gli Stati Uniti e il Canada hanno fatto ricorso esclusivamente ai vaccini prodotti da queste aziende, con conseguenze ancora imprevedibili.

Oltre a tutto questo, sappiamo che c’è una guerra geo-strategica dei vaccini molto mal mascherata da vuoti appelli al benessere e alla salute della popolazione mondiale. Secondo la rivista Nature del 30 marzo, il mondo ha bisogno di undici miliardi di dosi di vaccini (sulla base di due dosi per persona) per raggiungere l’immunità di gregge su scala globale. Alla fine di febbraio, erano stati confermati ordini per circa 8,6 miliardi di dosi, di cui 6 miliardi destinati ai paesi ricchi del Nord globale.

Nord globale. Questo significa che i paesi impoveriti, che rappresentano l’80% della popolazione mondiale, avranno accesso a meno di un terzo dei vaccini disponibili. Questa ingiustizia vaccinale è particolarmente perversa perché, data la comunicazione globale che caratterizza il nostro tempo, nessuno sarà veramente protetto finché tutto il mondo non sarà protetto. Inoltre, più tempo ci vuole per raggiungere l’immunità di gregge su scala globale, maggiore è la probabilità che le mutazioni del virus diventino più pericolose per la salute e più resistenti ai vaccini disponibili.

Uno studio recente, che ha riunito 77 scienziati di diversi paesi del mondo, ha concluso che entro un anno o meno, le mutazioni del virus renderanno inefficace la prima generazione di vaccini. Questo sarà tanto più probabile quanto più tempo ci vorrà per vaccinare la popolazione mondiale. Ora, secondo le stime della People’s Vaccine Alliance, al ritmo attuale, solo il 10% della popolazione dei paesi più poveri sarà vaccinata entro la fine del prossimo anno. Ulteriori ritardi provocheranno un’ulteriore proliferazione di fake news, l’infodemia, come la chiama l’OMS, che è stata particolarmente distruttiva in Africa.

Oggi c’è consenso sul fatto che una delle misure più efficaci sarà la sospensione temporanea dei diritti di proprietà intellettuale sui brevetti dei vaccini per COVID da parte delle grandi aziende farmaceutiche. Tale sospensione renderebbe la produzione di vaccini più globale, più efficiente e più efficace.

E così, più rapidamente, si raggiungerebbe l’immunità di gregge globale. Oltre alla giustizia sanitaria che permetterebbe questa sospensione, ci sono altre buone ragioni per difenderla. Per prima cosa, i diritti di brevetto sono stati creati per stimolare la concorrenza in tempi normali. I tempi di pandemia sono tempi eccezionali che, invece di competizione e rivalità, richiedono convergenza e solidarietà. D’altra parte, le aziende farmaceutiche hanno già intascato miliardi di euro di denaro pubblico come finanziamento per incoraggiare la ricerca e lo sviluppo più rapido dei vaccini. Inoltre, vi sono state sospensioni di brevetti anche in passato, e non solo nel caso dei retrovirali per il controllo dell’HIV/AIDS, ma anche nel caso della penicillina durante la seconda guerra mondiale. Se fossimo in una guerra convenzionale, la produzione e la distribuzione delle armi non sarebbe certamente sotto il controllo delle imprese private che le producono. Lo Stato interverrebbe certamente. Non siamo in una guerra convenzionale, ma il danno che la pandemia fa alla vita e al benessere delle popolazioni può rivelarsi simile (quasi tre milioni di morti ad oggi).

Non sorprende quindi che ci sia ora una vasta coalizione globale di ONG, stati e agenzie ONU a favore del riconoscimento dei vaccini (e della salute in generale) come un bene pubblico e non come un business, e la conseguente sospensione temporanea dei diritti di brevetto. Molto al di là dei vaccini, questo movimento globale ha un rapporto con la lotta per l’accesso al diritto alla salute per tutti e per la trasparenza e il controllo pubblico dei fondi pubblici coinvolti nella produzione di farmaci e vaccini. A loro volta, circa 100 paesi, guidati da India e Sudafrica, hanno già chiesto all’Organizzazione Mondiale del Commercio di sospendere i diritti di brevetto relativi ai vaccini. Questi paesi non includono i paesi del Nord globale. L’iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per garantire l’accesso globale al vaccino (COVAX) è quindi destinata a fallire.

Non dimentichiamo che, secondo i dati del Corporate Europe Observatory, Big Pharma spende tra i 15 e i 17 milioni di euro all’anno per fare lobby sulle decisioni dell’UE, e che l’industria farmaceutica nel suo insieme ha 175 lobbisti a Bruxelles che lavorano per lo stesso scopo. La scandalosa mancanza di trasparenza nei contratti sui vaccini è il risultato di questa pressione.

Se il Portogallo volesse dimostrare di sapersi distinguere e dimostrare una vera solidarietà cosmopolita all’attuale presidenza del Consiglio dell’Unione Europea, sarebbe il momento giusto. Tanto più che un altro portoghese, il segretario generale dell’ONU, ha appena fatto il suo appello a considerare la salute come un bene pubblico globale.

Tutto fa pensare che, in questo settore come in altri, l’UE continuerà ad abdicare a qualsiasi responsabilità globale. Intenzionata a rimanere incollata alle politiche globali degli Stati Uniti, in questo caso potrebbe essere superata dagli stessi Stati Uniti. L’amministrazione Biden sta considerando di sospendere il brevetto di una tecnologia rilevante per i vaccini sviluppata nel 2016 dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

*Boaventura de Sousa Santos è direttore emerito del Centro di studi sociali dell’Università di Coimbra.