La plastica, il virus dei nostri mari e oceani

In un periodo storico profondamente segnato dalla pandemia mondiale e dalle conseguenze che il COVID19 ha apportato alla vita di tutti i giorni, provocando danni allarmanti per la salute mentale e fisica di tutto il genere umano, chi più ne sta risentendo è in realtà il nostro pianeta. L’inquinamento diventa sempre di più un fattore allarmante, soprattutto quello marino da plastica, proprio perché la quantità di plastica che finisce in mare o in oceano sta raggiungendo cifre spropositate. È una problematica globale, comune a tutti i paesi del mondo in quanto esso non conosce frontiere o confini.

L’inquinamento da plastica

I recenti studi stimano che almeno 8 milioni di pezzi di plastica entrano negli oceani ogni giorno. L’uso della plastica aumenta sempre più in quanto è economica da produrre. Tuttavia, circa l’80% dei rifiuti marini ha origine sulla terraferma – o spazzati dalla costa o portati nei fiumi dalle strade durante le piogge pesanti attraverso i tombini. Il resto è perso in mare, come i contenitori che vanno in mare o gli attrezzi da pesca persi.

La plastica è forte, flessibile e durevole, il che la rende estremamente utile, ma questo significa anche che non si sgretola mai veramente. Infatti, una bottiglia di plastica può durare fino a 450 anni. Nell’ambiente marino, si frammenta lentamente in pezzi sempre più piccoli che alla fine diventano microscopici ma che non se ne vanno mai veramente. Questo significa che ogni pezzo di plastica che sia mai stato prodotto è ancora con noi, in qualche forma.

Tuttavia, una nuova ricerca mostra che la quantità di frammenti incorporati nel fondo del mare è molto più della plastica che galleggia sulla superficie dell’oceano Nascosti però sotto la superficie dell’oceano, quasi 16 milioni di tonnellate di microplastica.

La vera conseguenza

Circa 1 pesce su 3 pescato per il consumo umano ora contiene plastica. La presenza di particelle di plastica influenza gli ecosistemi marini, la fauna selvatica, potendo essere anche mortale in quanto rimangono impigliati o scambiandolo per cibo, e anche la salute umana. Le microplastiche hanno dimensioni che vanno da 5 mm, ossia la dimensione di un chicco di riso, fino a dimensioni microscopiche, il che rende facile la loro ingestione da parte delle creature marine. Queste finiscono così nella catena alimentare umana.

Un esempio di conseguenza, abbastanza inquietante, è il Great Pacific Garbage Patch, un’isola di rifiuti tra la California e le Hawaii che si stima essere più di due volte più grande del Texas, e che trasporta oltre 87.000 tonnellate di spazzatura. Nel Pacifico del Nord, un girotondo o vortice lento di correnti oceaniche raccoglie detriti di plastica. Si stima che raddoppierà le sue dimensioni nei prossimi 10 anni se non cambiamo le nostre abitudini. È stato immaginato che ci vorrebbero 67 navi 1 anno per pulire meno dell’1% del Great Pacific Garbage Patch.

Come ridurlo?

La cosa migliore che possiamo fare per proteggere i nostri corsi d’acqua è cercare di tenere quanta più plastica possibile fuori dal flusso dei rifiuti. Ci sono piccoli modi per avere un grande impatto, bastano piccoli accorgimenti per immensi cambiamenti. Il primo sarebbe quello di riciclare, dal momento che il meno del 14% degli imballaggi di plastica viene riciclato. Infatti, se si controlla il numero sul fondo del contenitore, la maggior parte delle bottiglie di bevande e di detergenti liquidi sarà #1 (PET), che è comunemente accettato dalla maggior parte delle aziende di riciclaggio. I contenitori marcati #2 (bottiglie per latte, succhi di frutta e detersivi per il bucato) e #5 (posate di plastica, vaschette di yogurt e margarina, bottiglie di ketchup) non possono essere riciclati. Sarebbe infatti utile partire dalla sostituzione nella vita di tutti i giorni con versioni riutilizzabili, ma anche optare invece per prodotti con esfolianti naturali, come la farina d’avena o il sale. Quei piccoli scrubber di plastica che si trovano in così tanti prodotti di bellezza – scrub per il viso, dentifricio, lavaggi per il corpo – potrebbero sembrare innocui, ma la loro piccola dimensione permette loro di scivolare attraverso gli impianti di trattamento dell’acqua. I piccoli passi sono quelli che fanno la differenza.

Alcune aziende si sono sensibilizzate a questa tematica e stanno iniziando a fare la differenza. Troviamo Patagonia, GANT, Fait Harbour, ma anche la famosa marca Adidas con la partnership con Parley che produce scarpe da ginnastica ad alte prestazioni e attrezzi sportivi fatti di plastica recuperata dall’oceano come reti da pesca e bottiglie di plastica.

In conclusione, è necessario affermare che l’uso della plastica è vitale. Il grande problema è la plastica monouso e la quantità che ne viene usata. Un sacchetto di plastica, per esempio, viene usato in media per 15 minuti, ma potrebbe impiegare 100 – 300 anni per frammentarsi. Non è la plastica ad essere negativa, ma l’uso che ne facciamo. Tuttavia, rendere il pianeta libero dalla plastica è un compito impossibile, ma i piccoli sforzi e la responsabilità personale giocano un ruolo essenziale nel rendere l’ambiente sano e senza inquinamento. Adottare strategie e gestione più sostenibili aiuterà anche a garantire l’esistenza della terra e degli habitat per altre specie. Abbiamo bisogno di una maggiore sensibilizzazione e coscienza sociale sull’inquinamento perché queste porterebbero a politiche più sostenibili e a cambiamenti di comportamento.