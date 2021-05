Si aspetta la Luna! Dialoghi tra i colori di Eva Fischer

Si inaugurerà il 20 maggio 2021 presso il Palazzo di Città di Cagliari, l’attesa retrospettiva delle opere di Eva Fischer: un percorso attraverso tutti i momenti pittorici che hanno contraddistinto l’ultima testimone della Scuola Romana del dopoguerra, ma soprattutto la forte personalità che non ha mai cessato di battersi come donna, come ebrea, come artista italiana.

Eva avrebbe compiuto 100 anni lo scorso 19 novembre 2020. Le 140 opere in mostra, le fotografie ed altri oggetti appartenuti all’artista, accompagnano il visitatore attraverso la storia non soltanto culturale del secolo scorso. Dalle influenze ricevute dai lunghi discorsi con i colleghi ed amici Picasso, Dalì, Chagall, De Chirico, alla personalizzazione della Bicicletta che arricchì la sua fama internazionale; dall’unire i Paesaggi Mediterranei caratterizzandoli per le loro diverse tonalità, alle particolari atmosfere dell’amata Sardegna; dalla memoria della Shoah che la inseguì per tutta la vita, allo scrutare il mondo dai Voli. Ma anche le sue Figure, gli Autoritratti nel corso del tempo, l’incessante desiderio di comunicare e di mettersi in gioco. Dalla visione della Musica attraverso le orchestre dei primi anni ’50, al voler colorare le composizioni dell’amico Ennio Morricone, fino alle ultime Scuole di Ballo, scrutate con gli occhi di una bambina e rappresentate tramite quel tratto che Eva aveva portato in giro per il mondo intero, attraverso infinite mostre. Questa di Cagliari è la personale numero 134.

L’esposizione farà parte delle attività della prossima Giornata Europea della Cultura Ebraica, il 10 ottobre p.v.

Verranno esposti anche i bozzetti che Eva dipinse per creare le Vetrate del Museo Ebraico di Roma, su concessione del Museo della Comunità Ebraica di Roma.

Il titolo della mostra rammenta un episodio del 1954, immortalato in giro per il mondo da alcune testate giornalistiche, nel quale Eva – “armata” di cavalletto, tele, colori e tavolozza – si era posizionata per raffigurare la luce riflessa dalla luna nella celebre piazza Navona di Roma: ma l’attesa fu lunga … ne scrisse un pezzo anche Oriana Fallaci.

Un ringraziamento particolare al Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, all’assessora alla cultura Paola Piroddi, al curator della mostra Efisio Carbone, a Mario Carboni presidente dell’Associazione Sardos pro Israele, alla presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello ed alla direttrice del Museo Ebraico di Roma Olga Melasecchi.

La Regione Sardegna e la Comunità Ebraica di Roma hanno patrocinato l’evento.