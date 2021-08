Questo momento mi appartiene

Per il peregrinaggio e lo sconforto

Per tutto ciò che è stato e non è più

Le orme dei miei piedi segnano il tracciato di molti confini

Da Kabul a Roma

Da Tamerlano a Giulio Cesare

Passando per terre che trasudano de Gobineau



Questo momento mi appartiene

Ed io lo regalo a mia madre

Che per tutta la vita ha ricamato i suoi desideri

Su scampoli di cotone

Solo per permettere a mio padre

Di soffiarcisi il naso



Per le mie sorelle isolate dal mondo

e per i miei fratelli

che al posto dei libri

senza averne l’intenzione

hanno imbracciato i fucili



Questo momento mi appartiene

ed io lo donerò alle lacrime e alle grida

affinché il riflesso e l’eco

sveglino i sordi e ridiano la vista ai ciechi

della mia città



Questo momento non mi appartiene più

è tempo di andare

tocca a me raccontare le acque vagabonde

del Mediterraneo

affinché le orme dei miei piedi divengano indelebili



Basir Ahang, poeta afghano.