La lingua del fuoco

Don Winslow

Traduzione di Alfredo Colitto

Noir

HarperCollins Milano

2021 (orig. 1999, prima ed. it. Einaudi 2010)

Pag. 509, euro 15

Dana Strands, California, l’ultimo pezzo incontaminato della costa sud (vicino Laguna Beach). Estate 1997. Jack Wadepadre imprenditore edile, tanti muscoli per 1,90, non ha figli e fidanzate, surfa e lavora. Ha fatto la scuola per entrare nella Squadra Incendi, poi 7 anni nell’ufficio dello Sceriffo (felice e innamorato, è stato incastrato e licenziato per aver protetto un testimone) e 12 come perito liquidatore nella compagnia di assicurazioni California Fire and Life (da cui il titolo americano). Con lui entriamo nel sistema di competenze, delitti, raggiri e truffe del mondo degli incendi (capaci di consumare le stesse relative prove), che ancor oggi riguarda molti paesi del mondo, compresa l’Italia, compresa la Sardegna. Jack parla correttamente e coraggiosamente “La lingua del fuoco” (da cui il titoloitaliano), trattata dallo splendido romanzo del grandissimo esperto Don Winslow (New York, 1953), a inizio delle opere all’ovest dopo l’epopea di Neal Carey a est e nel mondo.