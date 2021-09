Arrivano! Sciascia e l’America

Gian Italo Bischi e Alessandra Calanchi

Saggio, letteratura

Prefazione di Valerio Varesi

Con contributi di Stella Mattioli e Luigi Tassoni

Aras Fano 2021

2021

Pag. 128, euro 15

Dagli Usa in Italia. Novecento. I padri dei due autori docenti universitari Gian Italo Bischi (Urbino, 1960) e Alessandra Calanchi (Bologna, 1959), il maestro e partigiano marchigiano Giovanni e l’impiegato ferroviario e scrittore emiliano Giuseppe erano lettori forti di letteratura americana, adolescenti negli anni che portarono alla seconda Guerra mondiale, giovani bel primo dopoguerra, maturi negli anni Cinquanta e Sessanta. Come Sciascia, anche lui avido lettore degli americani e, tra essi, degli scrittori della nuova scuola hard-boiled, a partire dal capostipite Dashiell Hammett. Ne parla Varesi nella prefazione spiegando la fertilità di quel genere poi divenuto noir per la carica di denuncia e di prefigurazione (propria anche dei romanzi del grande autore siciliano). “Arrivano!” contiene vari saggi sul primo impatto dell’arrivo in Italia della narrativa d’oltreatlantico, prima e dopo il 1943, nella forma anche dei racconti, attraverso il continuo riferimento a Leonardo Sciascia.