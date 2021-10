Dalla conferenza di Rio alla COP26: la storia a tappe del negoziato climatico

Pubblichiamo volentieri una riflessione che il nostro Valerio Calzolaio ha scritto sulle pagine de il Bo Live, magazine dell’università di Padova, sul trentennale negoziato climatico, in vista di Cop26 a Glasgow che inizia tra due settimane.

Da mesi escono articoli, servizi, interviste, appelli che riguardano l’imminente ventiseiesima Conferenza delle Parti della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, che si terrà a Glasgow dal primo al dodici novembre 2021. Si moltiplicheranno nei prossimi giorni. Giusto così. Del resto, il nostro magazineda sempre pubblica ogni settimana vari pezzi dedicati ai cambiamenti climatici antropici globali, ai loro complessi e articolati effetti, alle politiche di mitigazione e adattamento, agli scenari per il futuro, talvolta con una minuzia di informazioni e dati che lo rendono in materia (e non solo) una delle più meticolose e accreditate riviste scientifiche europee. Inutile citare titoli, argomenti e giornalisti, basta scorrere indietro con il cursore o digitare i relativi termini sul motore di ricerca. Può essere forse utile ripercorrere per tempo i precedenti e il contesto dell’appuntamento scozzese che, in realtà, è solo uno dei tanti passaggi di un lentissimo contraddittorio negoziato globale.

Una Conferenza delle parti (acronimo Cop) è l’appuntamento periodico cui partecipano gli Stati (le parti) che firmano e ratificano una convenzione dell’Onu per verificare lo stato di avanzamento e i problemi dell’attuazione. L’articolato di un accordo internazionale promosso e gestito dall’Onu contiene inevitabilmente principi, obiettivi e misure non di immediata e scontata realizzazione. Occorre fare spesso il punto, stanziare fondi, sollecitare i ritardatari, valutare intoppi oggettivi, aggiornare il contesto geopolitico, integrare eventualmente i testi. Il processo inizia con l’approvazione nella riunione assembleare dell’Onu in una qualche località, nasce un segretariato specifico, tecnici e diplomatici restano sempre in contatto, i rappresentanti dei governi si vedono poi periodicamente per le decisioni necessarie da prendere insieme, in genere ogni volta in una metropoli di paesi differenti. Le delegazioni governative allargano l’invito poi anche a parlamentari, regioni ed enti locali, esperti, organizzazioni non governative, presenti alla conferenza (anche con eventi paralleli) insieme alle varie strutture Onu interessate e ad altre associazioni internazionali. La Convenzione quadro Onu sui cambiamenti climatici, United Nations Framework Convention on Climate Change (Unfccc) è stata firmata a Rio nel giugno 1992 ed è entrata in vigore nella primavera 1994, la prima Cop si è svolta l’anno dopo, già annunciando obiettivi e date delle successive. Si tratta dello storico accordo quadro di tutti i paesi del pianeta per affrontare e ridurre il rischioso processo (molto verificato e attuale) di destabilizzazione traumatica del sistema climatico, avendo riscontrato unanimemente un riscaldamento del pianeta di origine (prevalentemente) antropica e agendo sia sulle cause del rischio (strategia di mitigazione per la riduzione delle emissioni di gas clima alteranti e per utili cambiamenti degli usi del suolo), sia sugli effetti (strategia di adattamento per la riduzione della vulnerabilità ambientale, territoriale e socio-economica ai cambiamenti del clima). Già al momento della firma fu dichiarato che non bastava enunciare un problema condiviso, occorreva determinare misure concrete: bisognava urgentemente ridurre ovunque le emissioni.

La COP25 del 2019

La firma del 1992 avvenne in un contesto di molteplici scelte politiche internazionali finalizzate a uno sviluppo meno insostenibile del pianeta. Dopo il Rapporto Brundtland del 1987 e dopo il primo Rapporto degli scienziati sul clima, crollato il muro di Berlino e in via di dissolvimento l’Urss, il 1990 è l’anno in cui l’Onu riuscì a convocare un vertice mondiale su “ambiente e sviluppo”, preparato con un’intensa attività negoziale, proprio sulla base del primo rapporto Ipcc e, dunque, con al centro la questione degli appena certificati cambiamenti climatici antropici globali. Si svolse a Rio de Janeiro nel giugno 1992 con il voto finale su due convenzioni globali (climate change e biodiversity), l’avvio del negoziato su una terza (against drought and desertification, chiuso nel 1994, entrata in vigore nel 1996), l’approvazione dell’agenda sullo sviluppo sostenibile (Agenda XXI). Saltò, invece, a quel tempo, l’ipotesi di una convenzione anche sull’acqua. Tutte le tre cosiddette “convenzioni globali” hanno poi svolto periodiche conferenze delle parti. È in corso in Cina dall’11 ottobre 2021 la Cop15 sulla biodiversità. Anche la convenzione contro la desertificazione è giunta nel 2021 alla quindicesima conferenza delle parti. Di più sono state, inevitabilmente, quelle sul clima, la prossima è appunto Cop26. Le Conferenze delle parti della Unfccc si sono svolte ogni anno per un quarto di secolo, dal 1995 al 2019. I firmatari iniziali erano 165 nazioni, al momento attuale hanno ratificato la convenzione 197 “parti” (Stati) dell’Onu. Cop1 si svolse a Berlino dal 28 marzo al 7 aprile 1995, Cop2 a Ginevra dall’8 al 19 luglio 1996, Cop3 a Kyoto dall’1 al 13 dicembre 1997 (partecipai in rappresentanza del governo italiano, come anche alle successive quattro, poi ad alcune altre con differenti mandati, parlamentari o regionali o Onu, come anche alle Cop delle altre convenzioni globali in quei decenni). Dopo di allora, con rarissime eccezioni, è stato novembre il mese più interessato dalle circa due settimane dei periodici incontri intergovernativi sul clima (spesso previsti anche o protrattisi fino a inizio dicembre) per fare il punto sulla riduzione delle emissioni e sulle politiche di adattamento. Cop25 si era svolta a Madrid dal 2 al 13 dicembre 2019. Il 2020 è stato tutto rinviato causa pandemia. Arriviamo ora a Glasgow, novembre 2021.