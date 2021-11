Treviso. Guida illustrata alla marca gioiosa

Paola Scibilia

Guida

Linea edizioni Padova

2020

Pag. 151, euro 20

Treviso. Da millenni. Ecco una preziosa utile nuova guida alla bella città veneta, brevi testi ben organizzati, oltre quattrocento immagini manuali colorate (disegni e cartine): “Treviso”, città d’acqua e di cultura, da visitare ed esplorare attraverso descrizioni storiche e letterarie, itinerari, aneddoti e curiosità. L’autrice dell’intera pubblicazione è un’illustratrice, artista e insegnante d’arte: Paola Scibilia (Treviso, 1970). L’originale struttura contiene ben una settantina di voci, non tutte urbane, un paio di pagine ciascuna: frasi celebri, canali, fontane, mulini, passaggi segreti, personalità, mercati, bambine e bambini, quartieri, Sile, marca gioiosa et amorosa, parchi, alberi sacri, asolo, castelli, abbazie, erbe spontanee, Piave, amici animali, cucina tipica, prosecco, radicchio, così, giusto per dare un’idea. In fondo un ottimo indice dei nomi, la bibliografia e la sitografia, un volume da usare in corso d’opera, imparando e divertendosi.