Nella storia di Bambi il grido delle persecuzioni razziali

Malgrado la fama del libro: rimase il silenzio contro l’antisemitismo

È possibile trasformare un racconto che, attraverso le storie di animali, è un atto di accusa contro l’ingiustizia verso i propri simili, in una dolce fiaba per bambini prima di andare a letto? La risposta è sì, come vediamo nella trasposizione cinematografica del 1942 del pluripremiato Bambi, un classico della cinematografia d’animazione, prodotto da Walt Disney.

Un film che ha forgiato per oltre ottant’anni, milioni di bambini in tutto il mondo fin dal suo primo apparire nelle sale cinematografiche e anche quest’anno, nella classifica degli home video, è tra i lungometraggi più visti dai piccoli.

Il film tratta la storia del tenero cerbiatto Bambi alle prese con le avventure che vive nel bosco tra gioie, dolori e anche tante risate, un po’ come un prototipo della vita, ma stravolgendo in parte la storia tratta da un libro che, come vedremo, non era nato per essere una favola per i più piccini.

Come si arriva, allora, a questa dicotomia tra cinema e il racconto del suo autore: il giornalista Felix Salten?

La storia di Bambi, quella originale, nacque dalla mente del giornalista austriaco Salten già alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando si sentiva nell’aria che qualcosa nella ‘felice Austria’ stava cambiando per sempre.

Nere nubi, infatti, si stavano stagliando all’orizzonte attraverso un antisemitismo, mai sopito che stava prendendo terreno tra i vari strati della popolazione che accusava la consorteria dell’ebraismo mondiale come unico responsabile della caduta dell’impero asburgico.

Un’ accusa che certo non poteva passare inosservata in una nazione allo sbando, in cerca di un colpevole per la propria fine ingloriosa e tanti lutti, insieme alla miseria morale ed economica di una intera generazione.

L’ebreo, nella sua accezione più classica, era il perfetto responsabile di tutto questo, come riportato dal quotidiano britannico The Guardian nel descrivere il racconto originale di Bambi definendolo un romanzo sulla persecuzione e l’odio antisemita nell’Austria degli anni Venti, nei suoi aspetti più tragici.

Salten, anch’egli ebreo, sentì che si stava creando un clima, di là a pochi anni, terribile per le comunità ebraiche, allora fiorenti in tutto l’impero, e, attraverso articoli, conferenze, incontri, denunciò, inascoltato, ciò che stava per accadere.

Fu probabilmente per l’indifferenza intorno a lui che decise di scrivere un racconto simbolico, la storia di una capriolo che scopre la bellezza del mondo insieme, però, alla sua crudeltà. Una fiaba dove si alternano, quasi in un gioco crudele, le meraviglie che la natura ci offre e la dura lotta per la sopravvivenza contro un implacabile “uomo con il fucile” il cacciatore, ciò che sarà il nazismo di lì a poco tempo.

Prima di essere un libro fu un racconto pubblicato a puntate nel 1922 sul quotidiano viennese Neue Freie Presse, diventando ben presto un libro l’anno successivo nel 1923.

Il libro venne pubblicato in piena Repubblica di Weimar, dieci anni prima della salita al potere di Adolf Hitler ed ebbe subito un successo strepitoso, tanto da essere tradotto in ben venti lingue e avere nel 1940, proprio allo scoppio della Seconda Guerra, il seguito con “I figli di Bambi”.

Un successo enorme se pensiamo che ancora in piena guerra, siamo nel 1942, il libro, solo negli Stati Uniti, vendette 650 mila copie.

Curiosamente Salten era un appassionato cacciatore, non sappiamo però se dopo aver scritto questo libro sia rimasto tale, ma grazie alla sua passione conosceva tutti gli aspetti del bosco, le sue bellezze, ma anche i suoi pericoli e le sue tragedie, aspetti che seppe descrivere magistralmente.

Sfogliando il libro, il lettore sente fortemente ed in modo toccante oltre alla bellezza della natura anche il terrore e l’angoscia di essere prede perennemente in fuga dai cacciatori, l’elemento umano che distrugge questa quiete, contrapposto alla devozione della madre cerva verso i suoi cuccioli, ma anche alla furia dei rivali in amore, insieme alla grazia e alla solitudine dei grandi cervi della foresta.

Un ritratto della bosco in ogni sua manifestazione come la vita degli uomini che nonostante la violenza di una tormenta di neve sotto la sua silenziosa coltre la natura bisbiglia e canta a se stessa la sua voglia di vivere.

Come tutte le favole che si rispettano arriva sempre la fatidica frase, e vissero felici e contenti, ma non questa volta a vincere nella realtà è la tragedia.

Nel 1936 il libro venne vietato e bruciato nella Germania nazista come una menzogna di una allegoriapolitica sul trattamento degli ebrei in Europa e quello fu anche l’anno che il suo autore capì che, come ebreo, la situazione sarebbe ben presto precipitata nella tragedia.

Si rifugiò in Svizzera, a Zurigo, e privato della cittadinanza austriaca, morì in esilio senza poter più tornare nella sua patria nel 1945.

Il successo incredibile del romanzo, non riuscì purtroppo a fermare la devastante tragedia che stava colpendo il mondo allo scoppio della guerra.

Un libro nato nei progetti dell’autore dedicato agli adulti per far capire loro come è facile perdere la libertà e commettere efferati crimini in nome di una ideologia, ma così non fu.

Bambi è ancora ricordato come il tenero cerbiatto del film di Disney di cui, per ironia della sorte, Salten guadagnò solo mille dollari per i diritti d’autore, nonostante il successo planetario del film, ma così andavano le cose in quegli anni.