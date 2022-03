Erasmus, il fair play e la guerra – prossimi appuntamenti in Slovenia e in Lettonia

Mentre si alzavano i venti di guerra in Ucraina, si è svolto a Kalamata, in Grecia, dal 17 al 20 Febbraio 2022 il secondo Training Congiunto degli Staff del progetto Erasmus+ SFY – Skills For Youth, coordinato dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play, con il coinvolgimento di sette Paesi (Grecia, Polonia, Portogallo, Spagna, Slovenia, Lettonia e Italia. Il training è stato finalizzato a favorire l’incontro tra operatori giovanili, e volontari delle sette organizzazioni partner di progetto e lo scambio di esperienze e opinioni sul Fair Play.

Il tema principale dell’incontro è stato “Il Fair Play come maestro di democrazia e cittadinanza, inclusione sociale i valori di equità e correttezza” e le attività sono state orientate a stimolare la creazione di nuove forme di applicazione del fair play all’educazione alla cittadinanza. Nel corso del meeting del meeting si è lavorato alla stesura di una bozza di “Carta del Fair Play per la Società”.

Ha preso parte all’incontro Claudio Perazzini, membro del Comitato Direttivo Nazionale del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, che ha illustrato ai partecipanti esempi di come il Fair Play è intervenuto nel formare i giovani italiani del dopoguerra, attraverso istruttori e formatori sportivi, con un intervento dal titolo “I buoni maestri”. I partecipanti hanno poi incontrato il Segretario Generale dell’European Fair Play Movement, Ioannis Psilopoulos, presentandogli le attività svolte e gli obiettivi di progetto. Il rappresentante EFPM ha illustrato le nuove azioni previste e l’impegno del movimento nel promuovere i valori del Fair Play come mezzo per contrastare bullismo, truffe sportive, marginalizzazione sociale, mostrando come il progetto SFY, coinvolgendo organizzazioni giovanili dal basso, sia complementare alle azioni dei Comitati Nazionali Fair Play e al Movimento Europeo, e innovativa nel coinvolgere dal basso i formatori giovanili.

Il valore del progetto Skills for Youth è stato riconosciuto dal Segretario Generale EFPM, Ioannis Psilopoulos, soprattutto nel suo creare contatti diretti tra i comitati e le organizzazione che promuovono il Fair Play a livello nazionale e internazionale, e le organizzazioni giovanili che ogni giorno attraverso i loro operatori lavorano all’educazione dei giovani europei. Lo scambio di informazioni e il contatto diretto tra i partecipanti e gli stakeholders a livello internazionale è uno degli obiettivi del progetto SFY e fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi finali.

L’evento ha avuto il successo sperato e tutti i partecipanti hanno attivamente contribuito alla creazione di una bozza di “Carta del Fair Play per la Società” e alla creazione di una riflessione sul ruolo dei valori Fair Play applicati alla vita comunitaria. Il Progetto proseguirà con un incontro degli Staff di Management previsto a marzo in Slovenia, mentre il prossimo Training “Favorire l’empowerment dei giovani attraverso i valori del Fair Play” avrà luogo a Riga (Lettonia) nell’aprile 2022.