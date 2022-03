Il monito del movimento europeo fair play sulla crisi ucraina e la rottura della “tregua olimpica” da parte della Russia

Dopo la presa di posizione del CNIFP (Comitato Nazionale Italiano Fair Play) contro il boicottaggio diplomatico intentato contro i Giochi Olimpici Invernali a Pechino, adesso, permanendo la Tregua Olimpica estesa oltre la conclusione delle Paraolimpiadi in corso sempre a Pechino, sino al 20 di marzo, EFPM (European Fair Play Movement) forte dell’adesione delle organizzazioni di 42 Paesi, lancia il suo monito, attraverso il documento firmato dal Presidente Philippe Housiaux, già Vice Presidente del Comitato Olimpico, Presidente della Federazione di Atletica Leggera, esponente del Panathlon International, campione e pluri-primatista di salti e sprint del Belgio.

“Movimento europeo per il fair play Avenue du Col-Vert 5 – 1170 Bruxelles – Belgio www.fairplayeur.com Bruxelles, 25 febbraio 2022– Il movimento europeo per il fair play e l’Ucraina condividono lo stesso Blue & Colori gialli: Non più una coincidenza Il Movimento Europeo del Fair Play, il cui scopo principale è promuovere il Fair Play e la Tolleranza nel senso più ampio (nello sport e nella vita quotidiana) a livello europeo: • condanna e respinge fermamente tutte le guerre, questo ancora più implacabilmente durante le Olimpiadi Tregua in vigore in occasione dei Giochi Olimpici Invernali (Olimpico e Paralimpico) (*)(*1) • riafferma che l’unico modo per creare armonia nel nostro mondo oggi è attraverso la PACE e DIALOGO • invita tutti gli organismi sportivi a svolgere il loro ruolo (la più grande comunità del mondo) in chiedendo alla leadership politica russa di ricordare il senso dei valori sportivi • rivolge un messaggio di speranza alla popolazione ucraina, che la cecità della leadership del paese vicino è crudele e totalmente inaccettabile e mette in pericolo la vita di persone innocenti • che la parola « Fair Play » non è priva di significato e include anche l’amicizia rispettandoci e ascoltandoci, MA solo in un ambiente tranquillo. Il Movimento europeo per il fair play non risparmierà sforzi per far sentire la sua voce, come molti altri, per contribuire modestamente a cambiare il corso di questa orribile guerra. Philippe Houseiaux,

_________________________

(*) Risoluzione intitolata «Costruire un mondo pacifico e migliore attraverso lo sport e l’ideale olimpico» adottata dal Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 2021 alla 76a Sessione, per porre fine alla tregua 7 giorni dopo la cerimonia di chiusura dei Giochi Paraolimpici che significa il 20 marzo 2022 .

(*1) La dichiarazione della Federazione Russa durante la sessione: “Il rappresentante della Federazione Russa ha acconsentito che gli ideali olimpici rimangono rilevanti come sempre e possono aiutare a promuovere l’armonia nel complesso mondo di oggi. Ha esortato tutti gli Stati ad osservare la richiesta della risoluzione per una tregua olimpica prima e dopo i prossimi Giochi. Mettere in evidenza che lo sport può favorire lo sviluppo sostenibile, ha detto che può anche proteggere i giovani da influenze negative, come terrorismo. Tuttavia, ha avvertito che lo sport non dovrebbe diventare uno strumento politico o uno strumento di intrigo, come ad esempio ricatto, e non deve mai essere utilizzato come strumento di potere sanzionatorio. Anzi, la punizione collettiva degli atleti rimane una pratica inaccettabile. “