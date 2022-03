Intervista di Julien Peyron a Andrei Grachev per Le Point sulla guerra in Ucraina

Sei rimasto sorpreso dalla determinazione di Vladimir Putin?

Il presidente russo, che ha descritto la scomparsa dell’URSS come la più grande catastrofe del XX secolo per la Russia, non ha esitato a proiettare il suo Paese verso una nuova catastrofe geopolitica. Infatti, data la situazione sul terreno ucraino e l’isolamento accelerato del proprio Paese a livello internazionale, il termine “disastro” sembra appropriato anche in questo caso. Tuttavia non dobbiamo considerare questa guerra come una semplice manifestazione di una visione paranoica, addirittura folle, di Vladimir Putin. Questa crisi non è un colpo di follia di un leader squilibrato. Le sue radici sono profonde. Dobbiamo tener conto dei 30 anni che ci separano dalla fine della guerra fredda. La Russia e l’Occidente non sono riusciti a stabilire un rapporto di qualità, contrariamente a quanto sperava Mikhail Gorbaciov a suo tempo. In questi trent’anni sono diventati concorrenti, poi rivali e infine avversari. La Russia si è vista gradualmente esclusa dal concerto delle nazioni. Si sente come se avesse perso la terza guerra mondiale. Un sentimento che alimentava il suo risentimento e il suo spirito di vendetta.

L’Occidente è stato ingiusto nei confronti della Russia dopo la Guerra Fredda?

L’Occidente è stato miope e ha vissuto questo periodo in un’illusione. Gli occidentali hanno creduto che la scomparsa dell’Unione Sovietica significasse la fine della storia, il trionfo del modello occidentale, l’infinita globalizzazione dei mercati. Hanno lasciato che gli Stati Uniti gestissero l’occidentalizzazione del resto del mondo e hanno lasciato da parte la possibilità rappresentata dalla perestrojka. La Russia voleva aprirsi al resto del mondo. Per questo, le istituzioni internazionali avrebbero dovuto evolversi, in particolare la NATO.

Ma il modello occidentale che Putin denuncia è quello che promuove la democrazia e la libertà di opinione.

È qui che Vladimir Putin ha torto. Ritiene che la società russa sia pronta ad accettare il suo modo di operare “putiniano” quando è storicamente e tradizionalmente aperta al mondo e all’Europa. Penso che, sempre di più, si troverà in contrasto con la sua popolazione. La nuova nomenklatura al potere a Mosca sta cercando di presentare la propria sopravvivenza come uno degli interessi vitali della nazione russa. Per durare, si barrica e fa della Russia una fortezza assediata. Perché è dietro una cortina di ferro che siamo meglio protetti e che possiamo fermare gli orologi e il tempo politico.

Putin potrebbe aver voluto lanciare questa guerra per proteggere il suo potere?

In parte. Ma, sfortunatamente per lui, sta accadendo il contrario. Gli americani che hanno perso interesse per l’Europa stanno tornando. L’Ucraina, che voleva smilitarizzare, si sta armando fino ai denti e le sanzioni danneggeranno molto la sua economia.

Perché è in Ucraina che si gioca oggi il confronto tra Occidente e Russia?

In Ucraina l’Europa è stata sopraffatta dalle influenze americane e della NATO, suscitando incomprensioni e poi fastidi da parte di Mosca. Il Cremlino ritiene che le nuove dottrine promosse nel Paese siano più antirusse che europeiste. L’Ucraina è diventata la punta di diamante della strategia americana in Europa, che mira ad accerchiare la Russia. Il risultato è questa situazione drammatica.

Vladimir Putin sembra più isolato che mai. La rottura con l’ovest è definitiva?

Putin sta facendo di tutto perché pensa che sia il momento giusto. Vuole trarre profitto dal declino dell’Occidente. La sua scommessa è che il mondo non vuole più che le regole siano dettate dai vecchi maestri occidentali. Vuole costringere l’Occidente a unire Cina e Russia per stabilire un nuovo ordine mondiale.