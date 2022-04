Un nuovo Gramsci. Biografia, temi, interpretazioni.

Francioni Gianni e Giasi Francesco (a cura di)

Storia

Viella Roma

2020

Pag. 398, euro 35

Antonio Gramsci (Ales, 1891 – Roma, 1937), uno degli italiani ancora più influenti al mondo. Molti studiosi stanno collaborando all’Edizione nazionale degli scritti di Gramsci, un’impresa che ha richiesto una revisione profonda dei criteri seguiti dai precedenti editori e ricerche mirate a completare il corpus letterario e a ricostruire con maggior precisione la biografia. I lavori svolti negli ultimi quindici anni hanno significativamente arricchito le conoscenze su Gramsci e sul suo pensiero. La pubblicazione è stata accompagnata da convegni, da contributi volti a illustrare e discutere i problemi editoriali, da saggi comparsi su riviste nazionali e internazionali e da innovative monografie. Sta forse in parte emergendo “Un nuovo Gramsci” e questo è il titolo scelto per un aggiornato volume collettaneo (16 saggi di altrettanti autori) curato da due delle personalità scientifiche più accreditate, in particolare per I Quaderni (Gianni Francioni) e per Le Lettere (Francesco Giasi).