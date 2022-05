Un salto da Nino. Abbecedario della Libreria del Teatro

Pierluigi Tedeschi

Storia e geografia

Consulta librieprogetti Reggio Emilia

2021

Pag. 233, euro 18

Emilia. 1915-2021 e oltre. Da oltre un secolo a Reggio Emilia c’è una bella antica libreria. Chi la rilevò nel 1960 la ribattezzò Libreria del Teatro, ne fece un disordinato straordinario punto d’incontro nazionale aperto al confronto inatteso e non omologato, quasi 24h24 per lettori bibliofili curiosi poeti bambini intellettuali (basta vedere l’indice dei nomi). E iniziò pure il mestiere di spericolato editore. Nino Nasi (1927-2016) ha quindi offerto spunto postumo e sostanza culturale per fare anche noi “Un salto da Nino”, interessante divertente testo abbecedario dalla A di Amicizia (per la magnifica collezione de Il Piccolo Principe) alla Z di Zaratan (una lettore apocrifa del libraio), scritto ora dal veterinario scrittore Pierluigi Tedeschi (Reggio Emilia, 1963),con foto illustrazioni documenti; ricordi, interviste e tante altre collaborazioni; una postfazione di Panarari e anche racconti originali di quattro amici autori (Caliceti, Contiero, Ivanna Rossi, Zamboni).