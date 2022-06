Isolitudine. Scrittrici e scrittori della Sardegna

Laura Fortini e Paola Pittalis

Letteratura

Iacobelli, Pavona di Albano Laziale

2012 (1° ed. 2010)

Pag. 152, euro 12,90

Sardegna. Dall’Unità d’Italia. La “letteratura in Sardegna” riguarda non solo le opere di autori nati e vissuti nell’isola, ma anche quelle di autori che in Sardegna sono venuti dall’esterno e hanno scritto su di essa e l’insieme dei testi, compresi giornali e riviste, che nell’isola circolano e/o dell’isola parlano. Nel bel volume “Isolitudine” le due colte studiose Laura Fortini (Roma, 1960;laureata nella capitale, poi all’università di Sassari per almeno un decennio) e Paola Pittalis (Usini, Sassari; laureata a Roma e poi docente in Sardegna) raccolgono quattro storie intrecciate che confermano quanto la letteratura che ha origine in Sardegna abbia arricchito la letteratura italiana tutta: voci di maestre (decisive nel processo di alfabetizzazione e nella nascita della Sardegna moderna, Pittalis), figure di stranieri (ricorrenti nei testi del premio Nobel Grazia Deledda, Pittalis), Salvatore Mannuzzu e la grazia terrena (Fortini), Michela Murgia e le eredità deleddiane (Fortini).