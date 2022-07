Ischia&Procida. Guida al Parco Sommerso del Regno di Nettuno

Pasquale Vassallo

Geografia e storia attuali

Valtrend Napoli

2022

Pag. 172, euro 18

Area marina protetta insulare. 2007-2022. Vi sono una trentina di aree marine protette in Italia, sei in Campania, tratti di mare su cui le attività umane sono parzialmente limitate, sulla costa o più a largo, con divieti graduati per zone. Quella del Regno di Nettuno esiste da quindici anni e riguarda acque tirreniche intorno a tre isole: Ischia, Procida, Vivara. I fondali comprendono un’assoluta varietà di ambienti, in particolare aree di coralligeno con incredibili formazioni di alghe rosse e madrepore o banchi di corallo rosso, ancora in ottimo stato di conservazione presenti lungo alcune falesie profonde. Lo splendido curato volume fotografico “Ischia&Procida” dell’esperto studioso subacqueo Pasquale Vassallo (Napoli, 1970) introduce alla storia e alla geografia di quell’ecosistema unico, suggerendo colti percorsi di terra e di mare, con precisione e competenza. Testo inglese a fronte, tante foto (di spazi urbanizzati e di specie), anche in doppia pagina, mappe e piantine.