Dialoghi sul diritto di cittadinanza

Insaf Dimassi e Antonio Salvati

Diritti

Le Lucerne Milano

2022

Pag. 175, euro 14

Ius, diritto, diritti. In Italia. Sanguinis, soli, scholae, il dibattito sulla cittadinanza ha aggettivazioni latine: chi ha potuto studiare sa che a Roma, ben prima di due millenni fa, si otteneva abbastanza facilmente, quando non si era nati schiavi e si esisteva da stranieri. Oggi in Italia è molto complicato. Se siete interessati a capire meglio l’argomento e a seguire l’iter di riforma legislativa oggi alla Camera dei deputati, potete utilmente leggere questi “Dialoghi sul diritto di cittadinanza” fra Insaf Dimassi (1997, nata in Tunisia, subito trasferitasi e cresciuta in Emilia Romagna, laureata in Scienze Politiche e specializzanda in Cooperazione internazionale) e Antonio Salvati (1965, nato a Roma, magistrato dal 1999, trasferitosi in Calabria, docente presso l’Università Mediterranea). Una nota iniziale dell’editore, un prologo in prima della coautrice, sette capitoli di riflessioni accurate e competenti, due interlocutori godibili e affiatati (di età e biografia diverse).